شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر من اختراق قراصنة من الصين للبنية التحتية الأميركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت ‏Microsoft‏ اليوم الأربعاء من أن قراصنة صينيين مدعومين حكومياً قد ‏أضروا بالبنية التحتية السيبرانية الأميركية "الحيوية" في العديد من الصناعات، مع ‏التركيز على جمع المعلومات الاستخبارية حسبما نقلت CNBC.

وقالت شركة البرمجيات الأميركية في تقرير استشاري إن مجموعة القرصنة ‏الصينية، التي تحمل الاسم الرمزي "‏Volt Typhoon‏"، تعمل منذ منتصف عام ‏‏2021.

وقالت ‏مايكروسوفت إن المنظمة تعمل على ما يبدو على تعطيل "البنية ‏التحتية للاتصالات الحيوية بين الولايات المتحدة وآسيا"، وذلك لإحباط الجهود ‏خلال "الأزمات المستقبلية".‏

وأكدت الشركة على أن الهجمات السيبرانية من القراصنة الصينيين مستمرة على ‏ما يبدو، وحثت ‏Microsoft‏ العملاء المتأثرين بالاختراق على "إغلاق أو تغيير ‏بيانات الاعتماد لجميع الحسابات المخترقة".‏

وأضافت ‏Microsoft‏ أن البنية التحتية في كل قطاع حيوي أميركي تقريبًا قد ‏تأثرت، بما في ذلك الاتصالات والنقل والصناعات البحرية، كما تم استهداف ‏المنظمات الحكومية.‏