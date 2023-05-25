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تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر من اختراق قراصنة من الصين للبنية التحتية الأميركية

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القاهرة - سامية سيد - حذرت ‏Microsoft‏ اليوم الأربعاء من أن قراصنة صينيين مدعومين حكومياً قد ‏أضروا بالبنية التحتية السيبرانية الأميركية "الحيوية" في العديد من الصناعات، مع ‏التركيز على جمع المعلومات الاستخبارية حسبما نقلت CNBC.

 

وقالت شركة البرمجيات الأميركية في تقرير استشاري إن مجموعة القرصنة ‏الصينية، التي تحمل الاسم الرمزي "‏Volt Typhoon‏"، تعمل منذ منتصف عام ‏‏2021. 

 

وقالت ‏مايكروسوفت إن المنظمة تعمل على ما يبدو على تعطيل "البنية ‏التحتية للاتصالات الحيوية بين الولايات المتحدة وآسيا"، وذلك لإحباط الجهود ‏خلال "الأزمات المستقبلية".‏

 

وأكدت الشركة على أن الهجمات السيبرانية من القراصنة الصينيين مستمرة على ‏ما يبدو، وحثت ‏Microsoft‏ العملاء المتأثرين بالاختراق على "إغلاق أو تغيير ‏بيانات الاعتماد لجميع الحسابات المخترقة".‏

 

وأضافت ‏Microsoft‏ أن البنية التحتية في كل قطاع حيوي أميركي تقريبًا قد ‏تأثرت، بما في ذلك الاتصالات والنقل والصناعات البحرية، كما تم استهداف ‏المنظمات الحكومية.‏

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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