شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر من اختراق قراصنة من الصين للبنية التحتية الأميركية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت شركة البرمجيات الأميركية في تقرير استشاري إن مجموعة القرصنة الصينية، التي تحمل الاسم الرمزي "Volt Typhoon"، تعمل منذ منتصف عام 2021.
وقالت مايكروسوفت إن المنظمة تعمل على ما يبدو على تعطيل "البنية التحتية للاتصالات الحيوية بين الولايات المتحدة وآسيا"، وذلك لإحباط الجهود خلال "الأزمات المستقبلية".
وأكدت الشركة على أن الهجمات السيبرانية من القراصنة الصينيين مستمرة على ما يبدو، وحثت Microsoft العملاء المتأثرين بالاختراق على "إغلاق أو تغيير بيانات الاعتماد لجميع الحسابات المخترقة".
وأضافت Microsoft أن البنية التحتية في كل قطاع حيوي أميركي تقريبًا قد تأثرت، بما في ذلك الاتصالات والنقل والصناعات البحرية، كما تم استهداف المنظمات الحكومية.
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