تكنولوجيا: واجهة شاشة القفل في تحديث iOS 17 تتحول إلى شاشة ذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل تحديث iOS 17 المرتقب بواجهة جديدة لقفل الشاشة تدعم تحول شاشة القفل إلى شاشة ذكية.

كشف المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج عن بعض المميزات المقدمة من ابل في تحديث iOS 17 القادم.

وتتضمن المميزات الجديدة في تحديث iOS 17 ميزة تدعم تحويل واجهة قفل الشاشة إلى شاشة ذكية للمنزل عند تثبيت الهاتف في وضع أفقي، حيث سيعمل هاتف الأيفون على عرض المعلومات التي تشمل التقويم، وبيانات الطقس، وأيضاً الإشعارات، مع دعم المستخدم في التحكم في أجهزة المنزل الذكي.

أيضاً عند إتصال هاتف الأيفون بنظام MagSafe في إتجاه أفقي ستظهر واجهة الشاشة الذكية بشكل تلقائي، لتجربة تحاكي Echo Show أوGoogle Nest Hub.

ومن المقرر أن ترتكز هذه الميزة الجديدة على الأدوات التي اضيفت من ابل في شاشة القفل في iOS 16، كما يوضح التقرير أن ابل تهدف بهذا التغيير الجديد دعم المستخدم بمهام أكثر فعالية على مدار اليوم.

كما تدعم ابل شاشة القفل في هذه الميزة بواجهة مظلمة مع لون فاتح للنصوص لدعم المستخدم بتجربة سلسلة في قراءة المعلومات.

من جانب أخر تعمل ابل على تطوير واجهة أفقية أيضاً لأجهزة الآيباد، إلا أن ابل لم تنتهي من تطوير الواجهة في الوقت الراهن، لذا لن تقدم ابل هذه الميزة في تحديث ‌iOS 17‌، أيضاً تعمل شركة ابل على تطوير جهاز آيباد بتكلفة منخفضة ليكون محور للتحكم في أجهزة المنزل الذكي.

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