تكنولوجيا: تحديث iOS 17 يجلب تحسينات لخدمات Find My وSharePlay وAirPlay

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف ابل عن الجديد في أنظمة التشغيل خلال فعاليات مؤتمر المطوريين الذي ينطلق الشهر المقبل، وقبل إنطلاق الحدث قدم المحلل “Mark Gurman” تفاصيل حول تحديث iOS 17.

ولقد أكد “Mark Gurman” في التقرير الذي نشر في بلومبرج على أن تحديث iOS 17 يأتي بترقية جديدة لكلٍ من Find My وSharePlay وAirPlay.

ويوضح المحلل أن هذا الإصدار سيأتي بتحسينات لعدد من الخدمات والتطبيقات، ومن المتوقع أن تقدم ابل عرض لمميزات تحديث iOS 17 خلال فعاليات مؤتمر المطوريين للعام 2023.

من جانب أخر تخطط ابل لدفع الإصدار الثابت من تحديث iOS 17 في شهر سبتمبر، بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من هواتف الأيفون.

ولقد أكد المحلل Gurman في تقريره على أن التغيير الأكبر سيقدم من ابل في تطبيق Wallet، إلا أن التقرير لم يقدم تفاصيل محددة حول التغييرات المرتقبة.

من جانب أخر تخطط ابل لإضافة تحسينات لتطبيق Find My، كما تقدم ابل تحسينات لميزة SharePlay لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء وأفراد العائلة عبر مكالمات FaceTime.

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