تكنولوجيا: مجموعة سينهايزر جاهزة لعرض أحدث ابتكاراتها في المعرض السعودي للإضاءة والصوت 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الحضور مدعوون للالتفاف حول سينهايزر ونيومان بينما يكشفان النقاب عن أحدث إضافة إلى عائلة “تيم كونكت“، وهي الأحدث في تقنية الميكروفون اللاسلكي مع ايفولوشن وايرلس ديجيتال “ EW-DX” وغيرها من المنتجات والحلول الجديدة.

ستعرض سينهايزر ونيومان منتجاتها من الجيل الجديد للترفيه والفعاليات والاجتماعات في المعرض السعودي للإضاءة والصوت المنعقد في الرياض هذا العام. جناح سينهايزر هو جزء من جناح فينوتيك ودلتا ويفز (3A41)في القاعة 3 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض، وسيضم مساحات تجريبية تفاعلية تمنح الحضور فرصة التدريب العملي على أحدث الحلول الصوتية التي تقدمها سينهايزر.

يقول ميغ كاردامون، مدير المبيعات بشركة سينهايزر الشرق الأوسط: “نظرًا لأن المملكة العربية السعودية تعتمد على مستقبل قوي ومستدام لصناعة الترفيه، فإننا متحمسون لمنح زوار المعرض السعودي للإضاءة والصوت لمحة أولى عن أحدث منتجاتنا المناسبة للعروض الحية والتسجيل بالأستوديو والمراقبة بالإضافة إلى غرف الاجتماعات وحلول التعلم “.

ايفولوشن وايرلس ديجيتال يخطف الأنظار

لمحة حول مكونات ايفولوشن وايرلس ديجيتال

لأول مرة في المملكة العربية السعودية، سيتم عرض أحدث عضو من عائلة ايفولوشن وايرلس ديجيتال “ EW-DX”. صُممت EW-DX لجعل العروض الحية والتعاون والتعلم أسهل، فهي قوية ومرنة بما يكفي لتلبية أكثر التطبيقات التجارية والمهنية تطلبًا. بفضل التثبيت والتكامل المباشر، يتوسع النظام بسهولة عبر شبكة دانتي الحالية لديك، من أصغر غرفة اجتماعات أو فصل دراسي إلى أكبر منشآت الحرم الجامعي التعليمي والشركات. سيتم عرض EW-DX ومكوناته على طاولة عرض المنتجات ليختبرها الزوار بشكل مباشر.

بالإضافة إلى العرض التوضيحي، يمكن للزوار أيضًا حضور ورشة العمل “مقدمة لأحدث ميكروفونات سينهايزر اللاسلكية الرقمية” التي تعرض مجموعة ايفولوشن وايرلس ديجيتال “ EW-DX” من سينهايزر. تعرف على تفاصيل ورشة العمل هنا: https://www.venuetech.ae/saudi-light-and-sound-sls-2023-partner-events/

لن يكتمل إعداد سينهايزر اللاسلكي في المعرض السعودي للإضاءة والصوت بدون سلسلة ميكروفونات ديجيتال 6000 ” Digital 6000″ ونظام المراقبة اللاسلكي في الأذن من ايفولوشن وايرلس “Evolution Wireless IEMs”.

حلول تواصل فرق العمل “تيم كونكت“

كما سيضم جناح سينهايزر أحدث إضافة إلى محفظة حلول الأعمال، ميكروفون تيم كونكت ميديم للسقف “TeamConnect Medium Ceiling”، لأول مرة علنًا في المملكة العربية السعودية. تقدم تيم كونكت ميديم للسقف جميع ابتكارات وميزات تيم كونكت ميديم للسقف 2 (TCC 2) الحائز على جوائز إلى شريحة جديدة من سوق غرف الاجتماعات. مع مساحة تغطية تصل إلى 40 مترًا مربعًا، يمكن للعملاء الاستفادة من قوة تيم كونكت ميديم للسقف في غرف الاجتماعات متوسطة الحجم الخاصة بهم، بتصميم أنيق وبسعر جذاب.

كما سيضم الجناح العديد من حلول تيم كونكت ميديم للسقف 2 (TCC 2)الحائزة على جوائز والمتاحة بسهولة وحلول مكبر صوت الذي تيم كونكت ” TC ISP”.

استفد من تكنولوجيا نيومان في الاستوديو والموقع

ستعرض نيومان- برلين مجموعة مختارة من ميكروفونات البث والاستوديو، مع سلسلة U87 و KMS و TLM الأسطورية

يمكن للزوار أيضًا تجربة نظام الميكروفون المثبت بمشبك مصغر “Miniature Clip Microphone” للأجهزة الصوتية ذات الدقة العالية. تضمن المجموعة الكبيرة من خيارات التركيب إمكانية تركيب كبسولة “KK 14” التي يمكن الاعتماد عليها في أي أداة.

الميكروفون المثبت بمشبك مصغر من نيومان

فيما يخص المراقبة، يمكن للزوار التعرف على سماعات نيومان “NDH 20” (بما في ذلك الإصدار الأسود الجديد) وسماعات الاستوديو الجديدة المفتوحة الظهر “NDH 30” للاستماع إلى المقاطع الصوتية من هواتفهم الذكية. ينصب تركيز مجموعة شاشات الاستوديو من نيومان على“KH 150” الجديد مع خيار “AES67”، والذي يحدد مسبقًا هذه الشاشة لسير عمل المذيعين “AES67”.

سماعات الاستوديو المفتوح ” NDH 30″ من نيومان

من خلال ميزة محاذاة الشاشة التلقائية ” MA 1″، تعرض نيومان أجهزة وبرامج متكاملة للمعايرة الصوتية وتصحيح الغرف لشاشات الاستوديو الخاصة بها. تم تطوير خوارزميات المعايرة بالاشتراك مع معهد فراونهوفر للدوائر المتكاملة، المعهد العالمي الرائد في مجال معالجة الإشارات الصوتية.

تتطلع سنهايزر ونيومان إلى الترحيب بكم في المعرض السعودي للإضاءة والصوت 2023 بجناح فينوتيك ودلتا ويفز (3A41) في القاعة 3.

حول نيومان

تُعد شركة جورج نيومان جي إم بي اتش، المعروفة باسم “نيومان- برلين”، واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع معدات الصوت من فئة الاستوديو ومبدعة أساطير ميكروفونات التسجيل مثل U 47 و M 49 و U 67 و U 87. تأسست نيومان عام 1928، تم تكريم الشركة بالعديد من الجوائز الدولية لابتكاراتها التكنولوجية. منذ عام 2010، وسعت نيومان- برلين خبرتها في تصميم المحولات الكهروضوئية لتشمل أيضًا سوق شاشات الاستوديو، وتستهدف الشركة بشكل أساسي البث التلفزيوني والإذاعي والتسجيل والإنتاج الصوتي. تم تقديم أول سماعات رأس استوديو من نيومان في عام 2019، ومنذ عام 2022، ركزت الشركة بشكل متزايد على الحلول المرجعية للصوت الحي. كانت شركة جورج نيومان جي إم بي اتش جزءًا من مجموعة سينهايزر منذ عام 1991، وتمثلها في جميع أنحاء العالم شبكة سينهايزر من الشركات التابعة والشركاء التجاريين القدامى.

اعلان





