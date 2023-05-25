تكنولوجيا: ثغرة جديدة بجهاز Microsoft Surface Pro X تتسبب في توقف الكاميرا عن العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان كاميرا الحاسب المحمول الخاص بمايكروسوفت Surface Pro X قد توقفت عن العمل تمامًا لبعض المستخدمين، ولم يتضح حتى الآن سبب حدوث هذه المشكلة والمدة التي ستستغرقها قبل إصدار تحديث لإصلاحها.

فقد ذكر مصدر The Verge أن الكاميرا الموجودة على Surface Pro X قد توقفت عن العمل بدءًا من هذا الأسبوع. وأكد المنشور المشكلة بشكل مستقل، إذ يدعي أن هذا الخطأ يؤثر على “الجميع”. كما قال عشرات من المستخدمين على Reddit وموقع تويتر ومنتديات دعم مايكروسوفت أن كاميراتهم لا تعمل، ويدعون أن إعادة تثبيت برامج تشغيل الكاميرا لن تحل المشكلة.

ومع ذلك، يقول مالكو الجهاز إن إعادة تاريخ الجهاز إلى 22 مايو في إعدادات النظام يجعل الكاميرا تعمل مرة أخرى، مما يشير إلى أن هذه الثغرة قد تكون مشكلتها شهادة منتهية الصلاحية. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون حلاً وظيفيًا، إلا أن التراجع عن التاريخ على أي جهاز يتسبب في مجموعة كاملة من المشكلات، بما في ذلك المصادقة على مواقع الويب والتقويم المحتمل وفوضى الجدولة، وقد يتسبب ذلك في عدم عمل تحديث Windows بشكل صحيح.

على أي حال، نأمل أن يأتي تحديث قريبًا من مايكروسوفت لحل المشكلة لجهاز Surface Pro X.

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