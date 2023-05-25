تكنولوجيا: الكشف عن مواصفات الهواتف الذكية Vivo S17 و S17t و S17 Pro قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق مجموعة Vivo S17 المرتقبة في الصين في 31 مايو. وتشير التطورات الأخيرة إلى أنه بصرف النظر عن Vivo S17e المتوفر بالفعل في الصين، تحتوي التشكيلة أيضًا على هواتف Vivo S17 و Vivo S17 Pro.

ووفقًا لـ TechGoing، تم اعتماد كل من الهواتف الذكية التي تحمل رقم الطراز V2283A و V2284A من قبل هيئة TENAA الصينية. وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة أيضًا على جهاز آخر يحمل رقم الطراز V2282A من قبل TENAA. ووفقًا للنشر، سيطلق على هذا الجهاز اسم Vivo S17t عند وصوله إلى السوق الصينية.

ستتميز هواتف Vivo S17 و S17t و S17 Pro بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة مع حواف منحنية. حاليًا، ظهرت صور S17 Pro فقط من خلال منصة TENAA. ومن المتوقع أن يأتي S17 و S17t مشابهان تمامًا لإصدار Pro. ستوفر شاشات جميع الهواتف الثلاثة دقة رائعة تبلغ 1260 × 2800 بكسل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

فيما يتعلق بخيارات الذاكرة والتخزين، ستأتي هواتف Vivo S17 بذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت و 12 جيجابايت و 16 جيجابايت مع تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت. يشاع أن هواتف سلسلة Vivo S17 ستضم بطارية قوية بسعة 4550 مللي أمبير.

ستتمتع جميع الهواتف الثلاثة بقدرات شحن سريعة، ومن المتوقع أن يتم تحميلها مسبقًا بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم OriginOS 3.1.

وفي قسم الكاميرا، يشاع أن هواتف Vivo S17 تتميز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل من Samsung JN1 مع ضبط تلقائي للصورة. تم تجهيز المجموعة بأكملها بمستشعر لبصمات الأصابع تحت الشاشة ومكبر الأشعة تحت الحمراء ودعم NFC.

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