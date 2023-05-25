شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم ‏Nvidia‏ يقفز 25% بفعل توقعات بقوة الطلب على الرقائق المدعومة بالذكاء ‏الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم ‏Nvidia‏ بحوالي 25%، ‏وذلك عقب إعلان الشركة التكنولوجية الأميركية عن نتائج أعمالها الفصلية عن ‏الربع الأول من عامها المالي 2024 حسبما نقلت CNBC.

وبلغت الأرباح المعدلة للشركة 1.09 دولار للسهم الواحد مقارنة بتوقعات عند 92 ‏سنتاً للسهم، فيما حققت إيرادات عند 7.19 مليار دولار مقابل توقعات عند 6.52 ‏مليار دولار.‏

وتقول ‏Nvidia‏ إنها تتوقع تحقيق إيرادات بحوالي 11 مليار دولار (بزيادة أو ‏نقصان بنسبة 2%) خلال الربع المالي الحالي، وهو ما يفوق توقعات المحللين ‏بكثير والتي تصل إلى مبيعات بحوالي 7.15 مليار دولار وأرباح عند 1.06 دولار ‏للسهم.‏

ومنذ بداية عام 2023 حتى اليوم، قفز سهم ‏Nvidia‏ بنسبة 109% مدعوماً ‏بالتفاؤل حيال نمو الشركة في سوق الرقائق الإلكترونية المدعومة بالذكاء ‏الاصطناعي.‏

وحققت ‏Nvidia‏ إيرادات بحوالي 4.28 مليار دولار من وحدة مراكز البيانات ‏التابعة لها مقابل توقعات بحوالي 3.9 مليار دولار، أي بنمو نسبته 14%.‏

ورغم ذلك، حققت وحدة الألعاب الإلكترونية التابعة للشركة إيرادات بحوالي 2.24 ‏مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 1.98 مليار دولار.‏

هذا، وقد بلغت صافي دخل ‏Nvidia‏ في الربع الأول من العام المالي 2024 ما ‏يقرب من 2.04 مليار دولار مقارنة بنحو 1.62 مليار دولار في نفس الفترة قبل ‏عام.‏