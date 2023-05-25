شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم Nvidia يقفز 25% بفعل توقعات بقوة الطلب على الرقائق المدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم Nvidia بحوالي 25%، وذلك عقب إعلان الشركة التكنولوجية الأميركية عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول من عامها المالي 2024 حسبما نقلت CNBC.
وبلغت الأرباح المعدلة للشركة 1.09 دولار للسهم الواحد مقارنة بتوقعات عند 92 سنتاً للسهم، فيما حققت إيرادات عند 7.19 مليار دولار مقابل توقعات عند 6.52 مليار دولار.
وتقول Nvidia إنها تتوقع تحقيق إيرادات بحوالي 11 مليار دولار (بزيادة أو نقصان بنسبة 2%) خلال الربع المالي الحالي، وهو ما يفوق توقعات المحللين بكثير والتي تصل إلى مبيعات بحوالي 7.15 مليار دولار وأرباح عند 1.06 دولار للسهم.
ومنذ بداية عام 2023 حتى اليوم، قفز سهم Nvidia بنسبة 109% مدعوماً بالتفاؤل حيال نمو الشركة في سوق الرقائق الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وحققت Nvidia إيرادات بحوالي 4.28 مليار دولار من وحدة مراكز البيانات التابعة لها مقابل توقعات بحوالي 3.9 مليار دولار، أي بنمو نسبته 14%.
ورغم ذلك، حققت وحدة الألعاب الإلكترونية التابعة للشركة إيرادات بحوالي 2.24 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 1.98 مليار دولار.
هذا، وقد بلغت صافي دخل Nvidia في الربع الأول من العام المالي 2024 ما يقرب من 2.04 مليار دولار مقارنة بنحو 1.62 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
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