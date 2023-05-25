شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت إيدج يحصل على واجهة جديدة وقدرات AI ومساحات عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت، عن تغييرات وتحديثات جديدة لمتصفح إيدج في مؤتمر Microsoft Build السنوي، إلى جانب جميع الميزات المستندة إلى AI لنظام التشغيل ويندوز 11 و Microsoft Store والخدمات الأخرى ،

وتضمنت الميزات والتغييرات الجديدة لـ إيدج واجهة مستخدم معاد تصميمها وميزات الذكاء الاصطناعي ومساحات العمل وبعض ميزات أخرى، حيث تلقى تحديثًا جديدًا للتصميم بناءً على ملاحظات المستخدمين.

ويجعل التحديث الأخير متصفح الويب ممتعًا من الناحية الجمالية وسهل الاستخدام أكثر من ذي قبل.

يجلب التحديث المتصفح إلى اللوحة مع واجهة تصميم Windows 11 مع زوايا دائرية وخلفيات شفافة ورسوم متحركة مرنة وتغييرات طفيفة في قابلية الاستخدام.

في الواجهة المحدّثة، تم نقل رمز الملف الشخصي إلى موقع جديد لتحقيق فائدة وظيفية ويسهل على المستخدمين إضافة الحساب وتغييره وإدارته، كذلك تغييرات هيكلية بما في ذلك نظام حاوية جديد، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة عناصر متعددة في وقت واحد.

وستكون الواجهة المحدثة متاحة للمستخدمين في الأسابيع المقبلة.

كذلك تعمل مايكروسوفت على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي في إيدج بما يتجاوز تكامل بينج.

يجلب التحديث تحسينات AI لأمن البيانات والخصوصية في المؤسسة.

كانت الشركة قد أعلنت عن تكامل Microsoft 365 Copilot مع مايكروسوفت إيدج.

يوفر المساعد الافتراضي لمايكروسوفت 365 إمكانات جديدة تجمع بين قوة نماذج اللغات الكبيرة وتطبيقات مايكروسوفت 365 وبياناتك في Microsoft Graph - مثل التقويم ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات والمزيد.

أضافت الشركة أيضًا دعمًا للمكونات الإضافية في مساعد طيار مايكروسوفت 365، كذلك يمكن للمطورين بناء تجارب تمكن الأشخاص من التفاعل مع تطبيقاتهم باستخدام لغة بشرية لمطالبة Microsoft 365 Copilot و بينج شات بالإجابات والإجراءات من الخدمات المتصلة.

وأضافت أيضًا دعمًا للمكونات الإضافية في Microsoft 365 Copilot ، مع تجربة مستخدم بسيطة في إيدج لاكتشاف المكونات الإضافية الجديدة وتمكينها.

يمكن للمطورين بناء تجارب تمكن الأشخاص من التفاعل مع تطبيقاتهم باستخدام لغة بشرية لمطالبة Microsoft 365 Copilot و بينج شات بالإجابات والإجراءات من الخدمات المتصلة.

وسيتمكن خدمة بحث مايكروسوفت أيضًا من إظهار الملفات ذات الصلة بالسياق ومواقع SharePoint في شريط العناوين استنادًا إلى النشاط الأخير.

يتم أيضًا تحسين ميزة Find on Page على إيدج باستخدام SmartFind ، مما يساعد في تصحيح الأخطاء النحوية والدلالية لتوفير معلومات دقيقة حول محتوى الصفحة.

يقترب التنبؤ النصي أيضًا من إيدج ويتم طرحه حاليًا في الولايات المتحدة والهند وأستراليا باللغة الإنجليزية.

وأكدت الشركة أيضًا أنها ستتوفر قريبًا باللغتين الصينية واليابانية.





مايكروسوفت إيدج للأعمال

أضافت مايكروسوفت أيضًا مساحة عمل مخصصة لمستخدمي الأعمال، تتيح مجموعة غنية من عناصر التحكم في المؤسسة وميزات الأمان والإنتاجية.

يتيح أيضًا للمستخدمين الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية والخاصة مثل سجل التصفح وكلمات المرور وما إلى ذلك.

ومايكروسوفت إيدج للأعمال قيد المعاينة على الأجهزة المدارة، بالإضافة إلى إتاحته للأجهزة غير المُدارة في الأشهر المقبلة

مساحات عمل مايكروسوفت إيدج متوفرة للجميع

بصرف النظر عن Edge for Business، قامت مايكروسوفت أيضًا بطرح مساحات العمل في المتصفح، تسمح لعدة مستخدمين بالعمل معًا على نفس علامات التبويب والبيانات والملفات وما إلى ذلك أثناء التواجد في أماكن مختلفة من خلال المجموعة المشتركة لعلامات تبويب المتصفح.

تطرح الشركة الميزة للجميع وستصبح متاحة تدريجيًا في الأشهر القليلة المقبلة.