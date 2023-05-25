تكنولوجيا: هاتفي Vivo Y78m و Y36 يظهران على قاعدة بيانات Google Play Console ليتم الكشف عن المواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف مؤخرًا عن أن شركة Vivo ستطلق الهواتف الذكية S17 و S17 Pro، والتي تعتبر هواتف من الفئة المتوسطة، في 31 مايو في الصين.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يتم الكشف عن Vivo Y36 اليوم في إندونيسيا. وقبل الإطلاق، تم رصد هاتف Y36 مع Vivo Y78m على قاعدة بيانات Google Play Console، مما يكشف عن بعض المواصفات الرئيسية للجهاز.

وفقًا للمعلومات الموجودة ضمن قائمة Google Play Console، من المتوقع أن يأتي Vivo Y36 5G (V2248) بشاشة ذات دقة Full HD+. سيحتوي الهاتف على فتحة نتوء من الأعلى والتي تضم الكاميرا الأمامية. ومن الداخل، سيتم تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة Dimensity 700 (MT6833). سيوفر الجهاز ما يصل إلى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسيعمل على بنظام تشغيل Android 13 عند إصداره.

بالانتقال إلى هاتف Vivo Y78m (PD2278)، سيحتوي هذا الهاتف أيضًا على شاشة بدقة Full HD+ مع فتحة نتوء من الأعلى. علاوةً على ذلك، سيتم تجهيزه بمعالج MediaTek Dimensity 7020 و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

ومثل Vivo Y36 5G، سيأتي Y78m مع نظام تشغيل Android 13، إلى جانب واجهة مستخدم Funtouch OS 13.

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