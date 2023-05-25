شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع البيتكوين والإيثريوم بفعل قلق المستثمرين بشأن سقف الدين الأميركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت العملات المشفرة مع الأسهم وسط قلق المستثمرين بشأن سقف الديون والخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وانخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 3% إلى 26207.42 دولارًا، وفقًا لـ Coin Metrics، كما تراجعت الإيثريوم بنفس القدر تقريبًا وتم تداوله عند 1787.17 دولار، وفقا لتقرير CNBC

وتزامن ذلك مع انخفاض الأسهم الأميركية، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو 300 نقطة بينما انخفض مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب بحوالي 1% لكل منهما.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي إن محادثات سقف الديون لا تزال معلقة على مستويات الإنفاق - مع بقاء 8 أيام حتى تتعرض الولايات المتحدة لخطر التخلف عن السداد، مضيفاً أنه يعتقد أن فرق التفاوض يمكن أن تحرز تقدما اليوم.

وفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون مفاوضات سقف الديون الجارية في واشنطن وترتفع توقعات المستثمرين لرفع أسعار الفائدة، بدأت عملة البيتكوين تتصرف كأصل مخاطرة مرة أخرى.

وتتجه كل من البيتكوين والإيثريوم لتسجيل أسوأ أداء شهري لهما في عام 2023، بانخفاض 10% و 6% على التوالي.

وانخفضت البيتكوين بنسبة 8% تقريبًا خلال الربع الثاني، بعد أن أنهت الربع الأول بتراجع قدره 71%، فيما انخفضت الإيثريوم بنسبة 2% بعد أن حققت مكاسب فصلية بنسبة 52% في الربع الأول.