تكنولوجيا: تحديث iOS 17 يجلب تطبيق مخصص لليوميات وأخر لتتبع الحالة المزاجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل هواتف الأيفون، ولقد إستعرض تقرير جديد بعض من المميزات المقدمة في تحديث iOS 17 التي تشمل تطبيق جديد مخصص لليوميات، وأخر لتتبع حالة المستخدم المزاجية.

كشف تقرير المحلل “Mark Gurman” عن الملامح الرئيسية المقدمة من ابل في تحديث iOS 17 القادم، ولقد أشار في هذا التقرير إلى أن هذا الإصدار يأتي بتطبيق مخصص لتدوين الملاحظات اليومية.

ولقد أشار تقرير سابق نشر في صحيفة “Wall Street” إلى أن ابل قد بدأت العمل على تطبيق يحاكي تطبيق Day One، إلا أن هذا التقرير لم يؤكد على خطط ابل لجلب هذا التطبيق في تحديث iOS 17‌، بينما أكد على هذه التفاصيل المحلل Gurman.

كما أشار Gurman إلى أن تطبيق ابل القادم سيقدم تجربة أكثر فعالية في تدوين الملاحظان والتواصل الإجتماعي على هواتف الأيفون.

من جانب أخر لم يقدم التقرير الجديد تفاصيل أكثر حول تطبيق ابل المرتقب، إلا أن التفاصيل التي جاءت في التسريبات السابقة أشارت إلى أن تطبيق ابل المطور لتدوين الملاحظات سيدعم المستخدمين في تتبع الأنشطة اليومية والأفكار.

كما ستقدم ابل للمستخدمين عناوين تعبر عن الموضوعات التي سيتم تدوينها مثل تمرين أو إجتماع، أيضاً تقدم ابل ميزة “إستكشاف الأشخاص على مدار اليوم” التي تدعم إدراك إقتراب مستخدم أخر.

ومن المتوقع أن يقدم تطبيق “journaling” تحليل لأنشطة المستخدم على مدار اليوم، أيضاً يتكامل هذا التطبيق مع ميزة تتبع حالة المستخدم المقدمة أيضاً في تحديث iOS 17، ومن المقرر أن تعمل هذه الميزة على الرد على تساؤلات المستخدم وفقاً لحالته المزاجيه.

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