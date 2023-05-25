تكنولوجيا: شاومي تكشف النقاب عن هاتف Xiaomi Civi 3 برقاقة Dimensity 8200 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن هاتف Xiaomi Civi 3 الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 8200 Ultra، واثنان من مستشعرات السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Xiaomi Civi 3 بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD+ ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 5، أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع 1500 nit.

أيضاً ينطلق الهاتف بكاميرة رئيسية تضم مستشعر IMX800 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.0μm، وميزة التثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، أيضاً يتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

وتدعم شاومي هاتف Civi 3 برقاقة معالج Dimensity 8200 Ultra، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، بينما تصل سعة التخزين إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج في سعة UFS 3.1.

كما تقدم العملاق الصيني هذا الإصدار بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة MIUI 14 ونظام تشغيل Android 13.

وتتميز الكاميرة الأمامية في هذا الإصدار بكاميرة سيلفي مزدوجة بدقة 32 ميجا بيكسل في فتحات صغيرة الحجم في الشاشة مع فلاش LED، ويتميز مستشعر السيلفي الرئيسي بميزة التثبيت البصري، والتثبيت التلقائي، بينما يتميز المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة 100 درجة، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K، ويرتكز فلاش LED على تقنية الذكاء الإصطناعي لمحاكاة الإضاءة الطبيعية وإنتاج ألوان دقيقة.

ويتوفر Xiaomi Civi 3 بألوان البنفسجي، والأخضر، والذهبي وأيضاً اللون الرمادي، ويتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 وسعة تخزين 256 بسعر 353 دولار.

المصدر

اعلان





