تكنولوجيا: جهاز Sony Project Q يأتي بتصميم محمول ويدعم تشغيل ألعاب PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن جهاز ألعاب محمول والذي يعرف الآن ب”Sony Project Q” والذي يدعم تشغيل ألعاب PS5 عبر Wi-Fi، ليتيح للمستخدمين اللعب عن بعد.

تنافس شركة سوني بالفعل في مجال الألعاب بإصدارات الشركة من أجهزة بلاي ستيشن، إلا أن سوني تستعد برؤية جديدة في مجال الألعاب مع “Sony Project Q”.

ويتميز Project Q بشاشة LCD بحجم 8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يدعم جهاز الألعاب المحمول معدل تحديث 60Hz.

ويتصل بالشاشة وحدات تحكم بالألعاب تحاكي ذراع التحكم DualSense بنفس مواصفات الأزرار والمميزات المقدمة في DualSense الخاص بأجهزة PS5، إلا أن وحدة التحكم في جهاز الألعاب المحمول لا تتضمن لوحة اللمس والتي تستبدل في هذا الإصدار بلوحة اللمس.

وتؤكد سوني على أن Sony Project Q سيدعم تشغيل ألعاب PS5 التي تم تحميلها بالفعل على جهاز الألعاب الخاص بالمستخدم، لذا لا يدعم الجهاز تشغيل الألعاب سحابياً، أو تحميل الألعاب مباشرة على Sony Project Q.

يذكر أن سوني لم تكشف عن السعر الذي ينطلق به جهاز الألعاب المحمول للأسواق، أيضاً لم تؤكد على موعد محدد لإطلاق هذا الإصدار إلا أن سوني أشارت إلى أن جهاز الألعاب المحمول يتوفر في الأسواق في وقت لاحق هذا العام.

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