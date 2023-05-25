شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: روسيا ستستخدم الذكاء الاصطناعى للحفاظ على لغات شعوبها المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي حديث له في مجلس الدوما الروسي قال بارينوف:"ستستخدم السلطات الروسية تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على لغات شعوب البلاد المتنوعة".

وأضاف:"تعمل هيئة شعوب روسيا مع الشركات المتخصصة بشؤون البرمجة وتكنولوجيا المعلومات على مواضع تطوير التقنيات اللغوية الأساسية، وتخطيطات لوحات المفاتيح في الإلكترونيات، وتطوير تقنيات البرمجة عبر الإنترنت، وقد باتت لدينا أمثلة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في برامج التدريب التي تسمح بتوليف اللغات الأصلية".

وتعمل روسيا في الفترة الأخيرة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في مجالات مختلفة إذ تمكن الخبراء الروس من تطوير خوارزميات خاصة للتحكم بأسراب الطائرات المسيّرة، كما طورت شركة Yandex الروسية برمجيات تعتمد على هذه التقنيات لاستخدامها مع مختلف الأجهزة الإلكترونية، وتعمل بعض المعاهد الروسية أيضا على تطوير مثل هذا النوع من التقنيات للتحقق من صحة المحتوى المنشور في الإنترنت.