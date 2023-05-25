شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 17 يقدم مميزات جديدة لشاشات iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح iOS 17 من Apple لأجهزة iPhone، ميزة عرض الإخطارات والأحداث وحتى الطقس في لمحة عندما يكون الهاتف مستلقيًا أفقيًا ومغلقًا، ومن المتوقع أن يكشف صانع iPhone عن إصداراته القادمة من iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وwatchOS - إلى جانب xrOS ، وهو نظام تشغيل جديد لسماعة الواقع المختلط المزعومة في WWDC 2023.

وفقًا لتقرير بلومبرج نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع، تعمل Apple على واجهة جديدة لجهاز iPhone والتي ستصل مع iOS 17، والتي يُقال إنها تحمل الاسم الرمزي Dawn وسيعرض معلومات مفيدة عندما يقفل المستخدم أجهزته ويضعها أفقيًا، مع عرض نص ساطع على خلفية داكنة، وفقًا للتقرير، في العام الماضي، قدمت Apple أدوات قفل الشاشة مع نظام التشغيل iOS 16 ، والتي تعرض المعلومات دون الحاجة إلى إلغاء قفل الهاتف، وفقاً لموقع gadgets360.

تعمل الشركة أيضًا على تطوير واجهة أفقية لـ iPadOS، والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين برؤية المزيد من المعلومات من الجهاز المقفل، وفقًا للتقرير، الذي ينص على أن التقدم في ميزة أجهزة Apple اللوحية قد تأخر عن نظام iOS، وتجدر الإشارة إلى أن iPadOS 16 لا يزال لا يدعم أدوات قفل الشاشة الجديدة التي ظهرت في طرز iPhone المؤهلة العام الماضي.

كشفت Apple الأسبوع الماضي عن ميزات جديدة تهدف إلى مساعدة مالكي iPhone من ذوي الاحتياجات الخاصة، في اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، وتم تأكيد وصول هذه الأجهزة على iPhone و iPad و Mac "في وقت لاحق من هذا العام" ، مما يشير إلى أنها قد تكون جزءًا من iOS 17، ومن أبرز الميزات، الصوت الشخصي، وستسمح للمستخدمين المعرضين لخطر فقدان قدرتهم على التحدث لتوليد صوت شخصي بناءً على تسجيل صوتي قصير باستخدام التعلم الآلي.

في وقت سابق من هذا الشهر، ادعى أحد المرشدين أن شركة Apple تخطط لإعادة تصميم تطبيقات Wallet and Health الخاصة بها ونماذج بالأحجام الطبيعية المشتركة للتعديلات على واجهات التطبيقات، ويقال إن Apple تعمل أيضًا على تقديم تطبيق Health على iPadOS، من المتوقع أيضًا أن تقوم الشركة بتمكين دعم تطبيقات التحميل الجانبي، أو تثبيت التطبيقات من متاجر الطرف الثالث - يقال إن هذه الوظيفة ممكّنة فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للتشريعات التي تم سنها مؤخرًا.