تكنولوجيا: Canon تكشف النقاب عن كاميرة EOS R100 بسعر 480 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Canon عن كاميرة EOS R100 منخفضة التكلفة التي تضم مستشعر بدقة 24.2 ميجا بيكسل.

تتميز كاميرة Canon EOS R100 بمستشعر APS-C CMOS بدقة 24.2 ميجا بيكسل، كما تضم الكاميرة معالج DIGIC 8 الذي قدم في كاميرة EOS M50 Mark II.

وتدعم الكاميرة تقنية التركيز التلقائي للبيكسل “Dual Pixel AF”، مع تركيز في 143 جزء، ودعم تقنية إكتشاف الوجوه في المشهد، أيضاً تدعم حتى 6.5 إطار في الثانية.

أيضاً تدعم كاميرة Canon EOS R100 تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار في الثانية، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 24 إطار في الثانية مع تركيز تلقائي وتباين.

وتأتي كاميرة EOS R100 بنمط “Scene Intelligent” الذي يدعم تشغيل تلقائي مع فلاتر إبداعية، ودعم Hybrid Auto، ونمط للتركيز التلقائي في فترة تتراوح 2-4 ثانية.

كما تقدم كانون في هذا الإصدار دعم لتسجيل مشهد بوضع رأسي لوسائل التواصل الإجتماعي، أيضاً تدعم الكاميرة البلوتوث وWi-Fi للإتصال بالهواتف الذكية.

وتضم الكاميرة OLED EVF بدقة 2.36 مليون نقطة، كما تتميز الكاميرة بشاشة LCD بحجم 3 إنش، كما تدعم الكاميرة التخزين في UHS-I SD، أيضاً لا تتضمن الكاميرة مدخل للسماعة، ولا تدعم الكاميرة ميزة التركيز التلقائي في إطار الكاميرة.

أيضاً تدعم كاميرة EOS R100 مجموعة واسعة من العدسات ذات التكلفة المرتفعة، والتي تشمل عدسات RF-S18-45mm، وعدسات F4.5-6.3 IS STM وRF-S55-210مم.

وتتوفر كاميرة Canon EOS R100 بدءاً من 480 دولار للهيكل فقط، وتأتي مع عدسات في عدة بتكلفة 600 دولار، على أن تتوفر في شهر يوليو.

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