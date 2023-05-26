شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تحذر من تعرض "آخر منطقة جليدية" فى القطب الشمالي للانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير بحث جديد إلى أن جليد بحر القطب الشمالي الصيفي يمكن أن يصبح قريبًا من بقايا الماضي، حيث تعكس درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة التي كانت سائدة قبل 10000 عام ، عندما أدت ظروف مماثلة إلى ذوبان هذا الجليد، ويمكن أن يكون للاختفاء المحتمل لهذا الجليد آثار عميقة على كل من المناخ والنظم البيئية.

في مواجهة درجات الحرارة المتصاعدة بسبب تغير المناخ ، فإن "آخر منطقة جليدية" تقع شمال جرينلاند وكندا بمثابة الملاذ الأخير للجليد البحري الدائم، ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا قد لا يكون هو الحال لفترة أطول.

تمكن فريق من الباحثين من جامعة آرهوس ، يعمل جنبًا إلى جنب مع جامعة ستوكهولم والمسح الجيولوجي بالولايات المتحدة ، من تحليل عينات من المنطقة التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا وتقع شمال جرينلاند، وفقاً لموقع scitechdaily.

تم جمع عينات الرواسب من قاع البحر في بحر لنكولن، وهي جزء من "منطقة الجليد الأخيرة"، وأظهروا أن الجليد البحري في هذه المنطقة قد ذاب خلال أشهر الصيف منذ حوالي 10000 عام، خلص فريق البحث إلى أن جليد البحر الصيفي ذاب في وقت كانت فيه درجات الحرارة عند مستوى نقترب منه بسرعة مرة أخرى اليوم.

تشير النماذج المناخية إلى أن الجليد البحري الصيفي في هذه المنطقة سوف يذوب في العقود القادمة ، لكن من غير المؤكد ما إذا كان سيحدث في غضون 20 أو 30 أو 40 عامًا أو أكثر، لقد أظهر هذا المشروع أننا قريبون جدًا من هذا السيناريو وأن درجات الحرارة يجب أن ترتفع قليلاً فقط قبل ذوبان الجليد "، كما يقول كريستوف بيرس ، الأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض بجامعة آرهوس.

استخدم الباحثون بيانات من فترة الهولوسين المبكرة للتنبؤ بموعد ذوبان الجليد البحري اليوم، خلال هذه الفترة الزمنية ، كانت درجات الحرارة في الصيف في القطب الشمالي أعلى مما هي عليه اليوم، على الرغم من أن هذا كان ناتجًا عن تقلب المناخ الطبيعي بدلاً من الاحترار الذي يسببه الإنسان ، إلا أنه لا يزال مختبرًا طبيعيًا لدراسة مصير هذه المنطقة في المستقبل القريب.

في آرهوس ، تم تحليل العينات البحرية بالتعاون مع الأستاذة المشاركة ماريان جلاسيوس والطاقم الفني الأكاديمي مادس مورك جنسن من قسم الكيمياء، من بين أمور أخرى ، قاموا بدراسة جزيئات من بعض الطحالب التي يتم إنتاجها فقط عندما يكون هناك جليد بحري، وبالتالي يمكن للباحثين تحديد وقت وجود الجليد البحري في الصيف في المنطقة.

عندما يبدأ الجليد البحري في بحر لينكولن بالذوبان خلال أشهر الصيف ، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المناخ، وعندما يعكس الجليد الأبيض أشعة الشمس، يمتص البحر المظلم أكثر من عشرة أضعاف الطاقة الشمسية وبالتالي يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري، علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤثر على النظم البيئية.

تقول Henrieka Detlef ، الأستاذة المساعدة في قسم علوم الأرض، "الجليد البحري هو أساس للعديد من النظم البيئية، الطحالب التي فحصناها هي طعام للأسماك ، والأسماك غذاء للطيور ، وما إلى ذلك، وكيف ستتأثر النظم البيئية البحرية على مستوى العالم إذا اختفى الجليد البحري؟ ، لا نعرف الإجابة حتى الآن".