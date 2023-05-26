تكنولوجيا: AMD تطلق كرت الشاشة Radeon RX 7600 لأجهزة الحاسب المكتبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD اليوم عن كرت الشاشة Radeon RX 7600 الذي يستهدف دعم أجهزة الحاسب المكتبي ويبدأ من سعر 269 دولار.

يرتكز كرت الشاشة Radeon RX 7600 على معمارية RDNA 3، المميزة لسلسلة كرت الشاشة 7000، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بثلث المواصفات المقدمة في كرت الشاشة RX 7900 XTX.

وتتضمن RX 7600 ثلث وحدات الحوسبة المقدمة في RX 7900 XTX، وثلث معالجات البث التي تصل إلى 2048، وذاكرة تخزين مؤقت 32 ميجابايت، وتصل ذاكرة الفيديو إلى 8 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6.

ويدعم كرت الشاشة Radeon RX 7600 تردد 2655 ميجاهرتز ومتوسط تردد 2250 ميجاهرتز في الألعاب، بينما تصل سرعة الذاكرة إلى 18 جيجابت في الثانية مع ناقل 128 بت، ونطاق ترددي 288 جيجابايت / ثانية.

ولقد أشارت AMD في إعلانها إلى أن RX 7600 يأتي بآداء أعلى من كرت الشاشة RX 6600 بنسبة 29%، وأعلى من RTX 3060 8GB بنسبة 34% عند دقة 1080 بيكسل.

ويتوفر كرت الشاشة RX 7600 بسعر يبدأ من 269 دولار، ويتوفر للشراء عبر الموقع الرسمي للشركة AMD.com.

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