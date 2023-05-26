شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone X وGoogle Pixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة آبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون Xs، وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي، وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين iPhone X و Google Pixel 6a :

هاتف iPhone X

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج A11 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 2716 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.





هاتف Google Pixel 6a

الشاشة : بقياس 6.1-بوصة FHD+ 60Hz OLED.

المعالج: Google Tensor.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 6 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 128جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 12.2MP+12MP، و8MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4410mAh with 18W fast charging.