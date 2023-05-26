شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتاحة تطبيق ChatGPT في 11 دولة عبر نظام تشغيل iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "أوبن إيه أى" التابعة لمايكروسوفت العالمية، إطلاق تطبيق روبوت الدردشة الشهير ChatGPT فى 11 دولة جديدة عبر نظام تشغيل iOS، حيث كانت قد أطلقته فى الولايات المتحدة الأمريكية منتصف مايو الجاري.

وقالت الشركة: تطبيق "شات جي بي تي/ ChatGPT" لنظام "آي أو إس" أصبح متاحا للمستخدمين في 11 دولة أخرى لمستخدمي iOS، وهى ألبانيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وجامايكا وكوريا ونيوزيلندا ونيكاراجوا ونيجيريا والمملكة المتحدة، يمكنهم الوصول إلى التطبيق.كذلك يمكن لمشتركي ChatGPT Plus الوصول إلى GPT-4 من خلال التطبيق وتلقي ردود أسرع.

يحتوي التطبيق على ميزة جديدة واحدة مقارنة بالموقع الإلكتروني، مما يسمح للأشخاص باستخدام الإدخال الصوتي من خلال التعرف على الكلام من OpenAI.

في الوقت الحالي التطبيق متاح فقط لأجهزة iPhone، لذلك لا يزال مستخدمو iPad بحاجة إلى إصدار سطح المكتب.

قالت الشركة إنها ستتيح التطبيق علي جميع الهواتف الذكية عالميا فى وقت قريب، رغم وجود نسخة لتطبيق الدردشة لمستخدمي أندرويد حيث يشير إعلان تطبيق iOS الأصلي من OpenAI أن إتاحته لمستخدمي أندرويد سيكون فى المرحلة التالية.

يؤدي التوسع في أبحاث الذكاء الاصطناعي عالميا وتسهيل الوصول إليه إلى تسريع النقاش العالمي حول السياسات.

وفقًا لرويترز ، أعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إمكانية سحب ChatGPT من الاتحاد الأوروبي إذا قررت الشركة أنها لا تستطيع العمل ضمن اللوائح القادمة التى يتم العمل على إعدادها.

كذلك يعمل سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة الفابت المالكة لعملاق البحث جوجل وتطبيق الذكاء الاصطناعي"جوجل بارد"، عن كثب مع المفوضية الأوروبية لسن مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي.