شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟..كيفية إعادة ضبط المصنع في ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ويندوز 11 مع اختيار يتيح بداخله إعادة ضبط المصنع، وبالتالي إعادة الجهاز لحالته الأصلية التي خرج بها،حيث تستطيع من خلال ضبط المضنع حذف جميع المحتويات والإعدادات الموجودة في الجهاز، وذلك يساعدك عندما تقرر بيعه أو التخلص منه، حيث تتطلب العملية الكثير من الخطوات أو خبرة بالتعامل مع أجهزة الحاسب الشخصي، حيث تعتبر خطواتها واضحة للغاية.

يمكنك إعادة ضبط المصنع عبر اتباع الخطوات التالية:

1- توجه في البداية إلى قائمة إبدأ ومن ثم اختر تطبيق الإعدادات، أو قم بالضغط على زري علامة الويندوز وحرف i.

2- وبعد ذلك توجه إلى اختيار إعدادات النظام من القائمة اليسرى للشاشة ومن ثم اختر اختيارات الاستعادة من القائمة اليمنى.

3- واضغط بعد ذلك على اختيار إعادة الجهاز إلى حالته الأصلية عبر القائمة الجديدة التي تظهر لك، وانتظر حتى يعيد الجهاز تشغيل نفسه.

4- وبعد ذلك عندما تظهر الشاشة الزرقاء عندما يقلع الجهاز، فإنك ترى اختياران أمامك، ويمكنك عبر الاختيار الأول إعادة ضبط المصنع للنظام فقط دون حذف أي تطبيقات أو إعدادات.

5- ويمكنك الضغط على الاختيار الثاني لحذف جميع الملفات والتطبيقات والإعدادات، وننصح بهذا الاختيار إن كنت تفكر في بيع جهازك.

6- وتظهر لك بعد ذلك شاشة أخرى تسألك عن طريقة إعادة تثبيت النظام التي ترغب بها، ويمكنك اختيار أي طريقة تفضلها.