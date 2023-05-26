شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تشارك النص وعناوين URL من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز إلى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ميزة مشاركة ويندوز القريبة بسلاسة على نقل الملفات والمستندات من ويندوز إلى أجهزة أندرويد والعكس، تُعرف الأداة أساسًا بنقل الملفات والمجلدات ولا يدرك الكثير من الناس أنه يمكن استخدامها أيضًا لنقل النصوص أو الروابط من جهاز إلى آخر تمامًا مثل الملفات والصور وغيرها.

وأطلقت جوجل ميزة Nearby Share for Windows منذ فترة، وعلى الرغم من حقيقة أن التطبيق قد انتهى، إلا أنه لا يزال في مرحلة تجريبية وجاري العمل.

وإذا كنت قد اعتدت على مشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك باستخدام ميزة المشاركة القريبة من جهاز أندرويد إلى جهاز أندرويد آخر، فإن إصدار ويندوز لا يختلف.

كل ما عليك فعله هو فتح مشاركة قريبة، وتحديد الملف واختيار جهة الاتصال لمشاركته.

إذا كنت ترغب في مشاركة النصوص وعناوين URL من Windows PC إلى Android أو العكس ، فإليك الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها:

المتطلبات المسبقة

قم بتنزيل وتثبيت مشاركة قريبة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز .

هاتف أندرويد يعمل بالإصدار 6 أو أحدث.

كيفية إرسال نص أو روابط باستخدام ميزة المشاركة القريبة.

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك افتح تطبيق مشاركة قريبة.

توجه إلى النص الذي تريد مشاركته وحدده وانسخه.

كذلك يمكنك أيضًا سحب النص وإفلاته في التطبيق.

عد إلى تطبيق مشاركة الأجهزة المجاورة والصقه في التطبيق.

سيكتشفها التطبيق كنص ويتغير - مشاركة نص.

حدد جهة الاتصال تظهر في اللوحة اليمنى للمشاركة، كذلك تأكد من تشغيل ميزة "المشاركة القريبة" وتمكينها على هاتفك.

اقبل من الهاتف أو على الجهاز الذي ترسل إليه النص أو عنوان URL.

بمجرد استلام النص، فإنه يمنحك خيار الفتح أو النسخ في الإشعار.

في حالة وجود روابط سيكون خيار النسخ فقط متاحًا.