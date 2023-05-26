شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى حساب نتفليكس من اختراق كلمة المرور ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل نتفليكس على توسيع نطاق حملة مشاركة كلمات المرور لتشمل المزيد من البلدان وتسببت في هجرة كبيرة للمستخدمين، وفقًا لدراسة أجرتها Kantar ، فقدت نتفليكس أكثر من مليون مشترك في أحدى الدول الأوروبية وحدها خلال الربع الأول من عام 2023.

ذكر تقرير جديد أن المتسللين يستغلون هذا الموقف، الذي ربما خلق سيناريو تم استغلاله من جانب مجرمي الإنترنت والعديد من الشركات غير المشروعة تبيع اشتراكات Netflix على Dark Web ، وفقًا لتقرير صادر عن Check Point Research ، قسم التهديدات بشركة الأمن السيبراني Check Point.

"اكتشف الباحثون قنوات على تطبيق تراسل شهيرة تابعة لبوابات الجرائم الإلكترونية التي توفر الوصول إلى خطة نتفليكس الشهرية المميزة مقابل مبلغ ضئيل.

ووجد التقرير أن هذه القنوات تعزز "فعالية الوصول الكامل وشرعيته" لجذب المشترين المحتملين ".

وذكر التقرير أيضًا إلى أن مجرمي الإنترنت يبيعون حسابات نتفليكس على هذا التطبيق وغالبًا ما تكون مرتبطة بجرائم إلكترونية أخرى. يتم الحصول على معظم هذه الحسابات من بيانات الاعتماد المخترقة أو الحسابات المخترقة.

وقال التقرير إن Check Point Research واجه حالات فشل فيها المستخدمون في الوصول أو تم حظر وصولهم بعد بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر ".

كيف تحمي حساب نتفليكس من اختراق كلمة المرور؟

يمكن للمستخدمين زيادة تعقيد كلمة المرور من خلال استخدام مجموعة من 14 إلى 16 حرفًا تشتمل على أحرف مختلفة (كبيرة وصغيرة) ورموز وأرقام. سيساعد هذا في حماية حسابك من المتسللين.

يجب على المستخدمين أيضًا تجنب استخدام البيانات الشخصية مثل أعياد الميلاد أو أسماء أفراد العائلة أو المعلومات التي يسهل اكتشافها.

بالإضافة إلى ذلك يجب على المستخدمين تجنب إعادة استخدام كلمات المرور عبر حسابات مختلفة بحيث إذا قام مهاجم إلكتروني بخرق كلمة مرور واحدة، فلن يتمكن من الوصول غير المقيد إلى جميع الخدمات المسجلة الأخرى.

يجب ألا يشارك المستخدمون كلمات المرور مطلقًا مع أي شخص، وإذا اكتشفوا أي نشاط مشبوه في حساباتهم، فيجب عليهم التحقق من الوصول غير المصرح به وتغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور.