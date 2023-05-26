شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تختبر روبوتًا ذكيًا للدردشة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) روبوتًا ذكيًا للدردشة يُسمى (تاكو) Tako ويمكنه التوصية بمقاطع الفيديو بناءً على ما يطلبه المستخدمون، وذلك وفقًا للقطات شاشة للميزة نُشرت على الإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "aitnews"، إذا قررت (تيك توك) المضي في إطلاق روبوت الدردشة القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإنه قد يُغيِّر البحث والتنقل في التطبيق على نحو جذري، وذلك وفقًا لـ (دانيال بوتشوك) من (ووتشفول تكنولوجيز) Watchful Technologies، وهي شركة تكتشف هذه الأنواع من التغييرات القادمة إلى التطبيقات لشركات قائمة (فورتشن 500) Fortune 500.

وفي لقطات الشاشة الخاصة بالاختبار، الذي نشره (بوتشوك)، يظهر أن (تاكو) سيكون أعلى الأيقونة الخاصة بملف التعريف على يمين الفيديو. ويؤدي الضغط عليه إلى فتح شاشة للدردشة، حيث يظهر الروبوت قادرًا على الإجابة عن مجموعة واسعة من الاستفسارات. وليس من الواضح ما هو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يقوم عليه روبوت الدردشة (تاكو).

وسيعرض (تاكو) المطالبات المقترحة لمساعدة المستخدم في بدء محادثة مع الروبوت. ووفقًا لـ (بوتشوك)، «إن كنت أشاهد مقاطع فيديو للطعام وأطلب وصفة، فسأحصل على مقاطع فيديو في (تيك توك) ذات صلة بالوصفة، أو إن طلبت إقامة معارض فنية جيدة في باريس، فستُعرض مقاطع فيديو بالإضافة إلى قائمة من الاقتراحات في إجابة».

ووصف المتحدث باسم (تيك توك)، (زاكاري كايزر)، روبوت الدردشة بأنه «تجربة محدودة» وأخبر موقع (ذا فيرج) The Verge أنه غير متاح حاليًا للمستخدمين في أمريكا الشمالية أو أوروبا. وقالت الشركة في تغريدة في تويتر إن الاختبار يجري في الفلبين فقط.

وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نحن نستكشف دائمًا تقنيات جديدة تضيف قيمة إلى مجتمعنا». وأضاف: «في أسواق محددة، نختبر طرقًا جديدة لتعزيز البحث والاكتشاف في (تيك توك)، ونتطلع إلى التعلم من مجتمعنا في حين نواصل إنشاء مكان آمن يُسلي ويُلهم الإبداع ويقود الثقافة».

وأشار المحامي (جوش جيربن) إلى أن (تيك توك) قدّمت حديثًا طلبًا لعلامة تجارية تخص روبوتًا للدردشة يُسمى (تاكو)، وهذا يشير إلى أن الشركة تستعد لإصدار أوسع.

يُشار إلى أن روبوت الدردشة من (تيك توك) ليس الأول من شركات وسائل التواصل الاجتماعي. إذ أطلقت خدمة (سناب شات) في شهر أبريل الماضي روبوت الدردشة (ماي أي آي) My AI، وأخبر المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) حديثًا مستثمري الشركة أنه يريد «تقديم أدوات للذكاء الاصطناعي إلى مليارات الناس».