شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحافلات المدرسية الصفراء الشهيرة تتحول للكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت شركة بلو بيرد، الشركة المصنعة للحافلات المدرسية الصفراء الأمريكية منذ قرن من الزمان، منشأة إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الحافلات المدرسية الكهربائية، وفقا لتقرير theverge.

وتم الإعلان عبر بيان صحفى: تم افتتاح "مركز بناء المركبات الكهربائية" الجديد بمساحة 40 ألف قدم مربع في مصنع بلو بيرد الرئيسي للتصنيع في فورت فالي ، جورجيا ، المصمم لزيادة إنتاج الشركة من حافلات مدرسية كهربائية من 100 في السنة إلى 5000.

وسيتم تجميع الإصدارات الكهربائية من حافلات Blue Bird's "Vision" (حافلة "Type C" الكلاسيكية بسعة 77 راكبًا) و "All American" (حافلة من النوع D ذات واجهة مسطحة تتسع لـ 84 راكبًا) في المنشأة الجديدة، كل منها مزود ببطارية بقوة 155 كيلو وات في الساعة توفر حوالي 120 ميلاً من المدى وتستغرق ما بين ثلاث إلى ثماني ساعات لإعادة الشحن.

وهناك ما يقرب من 1000 حافلة كهربائية من نوع Blue Bird قيد التشغيل حاليًا، مما يشكل ستة بالمائة من إجمالي حجم الشركة. تقوم الشركة حاليًا ببناء أربع حافلات مدرسية كهربائية يوميًا ، لكنها تأمل فى أن تزيد منشأة EV الجديدة من الإنتاج إلى 20 حافلة يوميًا.

وتتوقع Blue Bird زيادة كبيرة في الطلب على الحافلات المدرسية الكهربائية، وبدأت المناطق التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا بالفعل في استبدال أساطيل الحافلات التي تعمل بالطاقة التقليدية بنماذج كهربائية بالكامل في محاولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة ، وتوفير تكاليف الوقود ، وتحسين صحة الطلاب.

وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، من المتوقع أن تزداد مبيعات الحافلات المدرسية الكهربائية بسبب مليارات الدولارات من الحوافز المتاحة في إطار خطة البنية التحتية للرئيس بايدن.

وقال فيل هورلوك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بلو بيرد كوربوريشن: "استنادًا إلى قانون البنية التحتية التاريخى المشترك بين الحزبين وحده ، نتوقع آلاف الطلبات الإضافية لحافلات المدارس الكهربائية التي تقدر قيمتها بمليار دولار أمريكى على مدى خمس سنوات، ويعكس مركزنا الجديد لبناء المركبات الكهربائية التزام بلو بيرد الثابت تجاه المناطق التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا لتلبية الطلب المتزايد وتوفير وسائل نقل نظيفة وآمنة وموثوقة للطلاب عندما يحتاجون إليها."