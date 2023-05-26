شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تقترب من نادى الشركات التريليونية بجوار أبل ومايكروسوفت.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شركة تصنيع الرقائق Nvidia ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 25% خلال تعاملات نهاية يوم أمس الخميس مما رفع قيمتها السوقية إلى ما يقل قليلاً عن مستوى تريليون دولار عند حوالي 951 مليار دولار وفقاً لـ FactSet، مقابل 755 مليار دولار عند إغلاق جلسة الأربعاء.

وستصبح Nvidia خامس شركة أميركية متداولة في البورصة تبلغ قيمتها حاليًا تريليون دولار، Apple كانت أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى هذا المستوى في عام 2018، لتلحق بها كل من Microsoft و Alphabet و Amazon أيضًا، وفقا لتقرير CNBC.

قال راجفيندرا جيل المحلل في نيدهام في مذكرة: "بالعودة إلى أواخر عام 2021، بدأنا في نشر توقعات تشير إلى أن Nvidia ستصبح أول شركة لأشباه الموصلات تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار". "بينما كانت هناك بعض الارتفاعات والانخفاضات، نعتقد أن Nvidia في وضع يمكنها من تحقيق هذه القيمة بمرور الوقت

يمكن أن يكون ذلك الوقت في وقت لاحق من تعاملات الخميس.

وتتجه كل الأنظار إلى Nvidia بعد أن توقعت مبيعات بقيمة 11 مليار دولار للربع الثاني من السنة المالية 2024 في وقت متأخر من الأربعاء 24 مايو، مشيرة إلى الطلب على معالجات الرسومات التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تلك الموجودة في Google و Microsoft و OpenAI صانعة ChatGPT.

وأضاف جيل: "يتسابق العملاء لتلبية نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) والطلب القائم على الذكاء الاصطناعي عبر جميع الأساليب الرئيسية". "نتوقع أن تقوم Nvidia بالشحن إلى الطلب الحقيقي المرتبط بالذكاء الاصطناعي على المدى القريب."

وارتفعت أسهم الشركة بالفعل بنسبة 108% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لجلسة الخميس.