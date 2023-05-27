شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket Lab يطلق أقمارا لناسا تراقب الأعاصير من المدار والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشر Electron زوج أقمار cubesat كما هو مخطط بعد حوالي 34 دقيقة من الإقلاع.
كما أرسل إطلاق Rocket Lab السابق لـ Rocket Lab، والذي أطلق عليه "Rocket Like a Hurricane" ، أقمار أيضا للأعاصير من مجموعة المركبات الفضائية الأربعة إلى مدار أرضي منخفض في 7 مايو.
ستحقق الأقمار في العواصف الاستوائية الشديدة من حيث هطول الأمطار ودرجة الحرارة والرطوبة كل ساعة تقريبًا، وتقع أقمار تروبيكس في مدار أرضي منخفض فريد فوق المناطق الاستوائية للكوكب، ويميل مدارهم بطريقة تجعلهم يسافرون فوق أي عاصفة معينة حوالي مرة واحدة في الساعة.
قال مسؤولو ناسا إن قياسات الموجات الدقيقة سريعة التحديث التي ستجعلها TROPICS هي دفعة كبيرة، حيث يمكن للأقمار الصناعية الحالية تتبع الطقس وإجراء قياسات مماثلة، ولكن مرة واحدة فقط كل ست ساعات.
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