شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملياردير برانسون يغلق فيرجن أوربت ويبيع أصول بقيمة 36 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت الشركة قد أوقفت عملياتها مؤقتًا في مارس، ثم تقدمت بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة في أوائل أبريل، لكنها الآن تغلق أبوابها تمامًا.
وتم بيع الأصول المباعة، بما في ذلك طائرتها Cosmic Girl ومعظم مقرها في كاليفورنيا، لأربعة مزايدين فائزين، ثلاث منها شركات طيران.
أوقفت شركة برانسون جميع العمليات مؤقتًا في مارس بسبب بطء زيادة التمويل ومحاولة الإطلاق الفاشلة الكارثية من كورنوال، ومع ذلك، مولت أكثر من 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب البريطانيين عملية الإطلاق، لكن بعد 24 ساعة فقط من الإطلاق الفاشل لشهر يناير، كشفت الصحيفة كيف كانت Virgin Orbit تقاتل من أجل البقاء.
في ذلك الوقت، تراجعت الأسهم في الشركة بنسبة تصل إلى 30%، وجاءت هذه الخسارة التي تزيد عن 200 مليون دولار بعد أشهر فقط من إثارة شركة فيرجن أوربت لشك كبير حول مستقبلها وسط تضاؤل الإمدادات النقدية، وتم اكتشاف أن المهمة المدارية الفاشلة ناتجة عن طرد مرشح الوقود.
كانت شركة فيرجن أوربت تعمل على تحديد سبب المشكلة منذ أن تفكك معزز LauncherOne الذي يبلغ طوله 70 قدمًا فوق المحيط الأطلسي بعد وقت قصير من إطلاقه من طائرة جامبو أقلعت من كورنوال.
يقول المهندسون، إن الفلتر الذي تم طرده تسبب في ارتفاع درجة حرارة المحرك، مما أدى إلى خلل في المكونات والإغلاق المبكر لقوة الدفع الصاروخية.
هذا يعني أن LauncherOne لم يصل أبدًا إلى الارتفاع المطلوب لتسليم حمولته المكونة من تسعة أقمار صناعية إلى المدار، وبدلاً من ذلك، سقط الصاروخ المعزز على الأرض داخل ممر الأمان المعتمد في المحيط الأطلسي.
وقالت فيرجن أوربت: "إرث فيرجن أوربت في صناعة الفضاء سيبقى في الذاكرة إلى الأبد.. لقد تركت تقنياتها الرائدة، والسعي الدؤوب للتميز، والالتزام الذي لا يتزعزع لتقدم حدود الإطلاق الجوي علامة لا تمحى على الصناعة".
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