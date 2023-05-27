شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطالب بإنشاء وكالة أمريكية لتنظيم الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفى خطاب ألقاه فى واشنطن العاصمة وحضره بعض أعضاء الكونجرس والمنظمات غير الحكومية، أشار نائب رئيس شركة Microsoft والرئيس براد سميث إلى أن "سيادة القانون والالتزام بالديمقراطية أبقيا التكنولوجيا في مكانها الصحيح" وينبغي مرة أخرى مع الذكاء الاصطناعى، وجزء آخر من "مخطط" مايكروسوفت لتنظيم الذكاء الاصطناعي يتضمن فرض قواطع دوائر ذكاء اصطناعي زائدة عن الحاجة ، وهي طريقة آمنة من الفشل تسمح بإغلاق الخوارزميات بسرعة، وفقا لتقرير engadget.

واقترح سميث أيضًا أن ينشئ الرئيس بايدن ويوقع أمرًا تنفيذيًا يستلزم اتباع إطار إدارة مخاطر المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) من قبل أي وكالات اتحادية تتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن مايكروسوفت ستلتزم أيضًا بإرشادات المعهد القومي للمعايير والتقنية وتنشر تقريرًا سنويًا عن منظمة العفو الدولية للشفافية.

وتأتى دعوات Microsoft للتنظيم بعد ملاحظات مماثلة من OpenAI و Google ، وشهد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman أمام الكونجرس أن هناك حاجة إلى "كيان جديد" لتنظيم الذكاء الاصطناعي وأوصى بـ "عمليات تدقيق مستقلة" للنماذج. ومع ذلك ، اقترح ألتمان سابقًا سحب شركة OpenAI من الاتحاد الأوروبي إذا كانت الشركة لا توافق على السياسات الجديدة.

وأصدر كينت ووكر، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية في Google و Alphabet ، مؤخرًا بيانًا يدعو إلى "جهود واسعة النطاق - عبر الحكومة والشركات والجامعات وغير ذلك - للمساعدة في ترجمة الاختراقات التكنولوجية إلى فوائد واسعة النطاق ، مع التخفيف من المخاطر".

وأدت المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى تخلي الناس عن تطويره ومنها نائب الرئيس السابق لشركة Google والزميل الهندسي جيفري هينتون ، الذي يشار إليه عمومًا باسم "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" ، استقال بشكل خاص في أبريل للتحذير علنًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي

إلى جانب الإعراب عن مخاوفه ، كان خطاب سميث الذي استمر لمدة ساعة بمثابة فرصة له للإشادة بالتطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. وشبّه أهميتها بأهمية المطبعة أو الكهرباء، وفى إحدى المدونات المصاحبة التى رددت صدى خطابه ذهب سميث إلى حد القول ، "ربما يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانات أكبر لخير البشرية أكثر من أي اختراع سبقه.