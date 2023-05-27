شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح مشاهدة تدفقات غير محدودة من NFL Sunday Ticket فى المنزل فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن YouTube عن ترقية كبيرة إلى عرض NFL Sunday Ticket إذا كنت في المنزل فستتمكن الآن من مشاهدة تدفقات متزامنة غير محدودة لمحتوى NFL Sunday Ticket عبر كل من YouTube و YouTube TV ، وفقًا لتغريدة.

وفى السابق، كان YouTube يقصر محتوى NFL Sunday Ticket على شاشتين كحد أقصى، كما هو مفصل في مقالة دعم . قد يعني هذا التغيير أن بعض المنازل ستشاهد المزيد من كرة القدم عندما يبدأ الموسم العادي في سبتمبر - خاصة إذا استفادت من ميزة العرض المتعدد الجديدة في YouTube TV، والتي من المقرر أن تكون متاحة مع NFL Sunday Ticket، وإذا لم تكن في المنزل، فسيظل حد الدفقين ساريًا ، وفقا لتقرير theverge.

ووصل موقع YouTube إلى NFL Sunday Ticket في ديسمبر، منهية عملية استمرت لشهور لتحديد المكان الذي ستنتهي فيه حزمة البث بعد DirecTV.

ولطالما ترددت شائعات عن أن شركة Apple هي الموطن الجديد للحزمة ، ولكن انتهى الأمر على YouTube بالحصول عليها بدلاً من ذلك. تبدأ خطط NFL Sunday Ticket على YouTube حاليًا بسعر 249 دولارًا ، ولكن هذا سعر ترويجي وستصبح الخطط أكثر تكلفة بمجرد انتهاء السعر الترويجي بعد 6 يونيو.

وإذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا ، فستظل DirecTV تبيع NFL Sunday Ticket، والتي قد تكون مصدر ارتياح لأصحاب المراكز الرياضية الذين لا يرغبون في الاشتراك في YouTube TV.