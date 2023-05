شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ فتح الوصول إلى الذكاء الاصطناعى التوليدى فى البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ طرح Google في البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي اليوم وأعلنت الشركة أنها ستفتح الوصول إلى تجربة إنشاء بحث Google (SGE) ومختبرات بحث أخرى في الولايات المتحدة، وإذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل ، فسيلزمك الاشتراك في قائمة الانتظار والانتظار حتى تصلك رسالة بريد إلكترونى تعلن أن دورك قد حان.

وتم الكشف عن Google SGE في مؤتمر Google I / O 2023 في وقت سابق من هذا الشهر، وهو عبارة عن دمج الشركة للذكاء الاصطناعي للمحادثة في تجربة البحث الكلاسيكية، وإذا كنت قد لعبت باستخدام Bing AI ، فتوقع منتجًا مألوفًا ولكنه مختلف -.

وأشارت Cherlynn Low في معاينة SGE من Engadget إلى أن البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Google يستخدم نفس شريط الإدخال الذي اعتدت عليه بدلاً من حقل chatbot منفصل كما هو الحال في Bing.

بعد ذلك ، ستظهر نتائج الذكاء الاصطناعي في قسم مظلل أسفل شريط البحث (والنتائج الدعائية) ولكن أعلى نتائج الويب القياسية، وفي الوقت نفسه في أعلى يمين نتائج الذكاء الاصطناعي ، يوجد زر يتيح لك توسيع اللقطة ، ويضيف بطاقات تعرض المقالات التي تم الحصول عليها من مصادر، وأخيرًا يمكنك طرح أسئلة متابعة بالضغط فوق الزر الموجود أسفل النتائج.

وتفتح Google إمكانية الوصول إلى مختبرات البحث الأخرى ، بما في ذلك نصائح التعليمات البرمجية والإضافة إلى جداول البيانات (كلاهما في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي). وتعمل نصائح التعليمات البرمجية "على تسخير قوة نماذج اللغات الكبيرة لتوفير مؤشرات لكتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع وأكثر ذكاءً."

ويتيح للمطورين الطموحين طرح أسئلة إرشادية حول لغات البرمجة (C و C ++ و Go و Java و JavaScript و Kotlin و Python و TypeScript) والأدوات (Docker و Git و shells) والخوارزميات. وفي الوقت نفسه ، كما يوحي اسمه ، تتيح لك ميزة "إضافة إلى جداول البيانات" إدراج نتائج البحث مباشرة في تطبيق جداول بيانات Google، وسيؤدي الضغط فوق رمز "جداول البيانات" الموجود على يسار نتيجة البحث إلى ظهور قائمة بالمستندات الحديثة الخاصة بك ، اختر واحدة تريد إرفاق النتيجة بها.

إذا لم تكن مدرجًا في قائمة انتظار مختبرات البحث ، فيمكنك الضغط على رمز المختبرات (رمز دورق) في علامة تبويب جديدة في Chrome لسطح المكتب أو في تطبيق بحث Google على Android أو iOS. ومع ذلك ، لم تعلن الشركة عن مدى السرعة أو النطاق الواسع لفتح الوصول ، لذلك قد تحتاج إلى التحلي بالصبر.