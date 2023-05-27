شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يرصدون نقطة عملاقة تظهر على الشمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن رؤية بقعة شمسية بحجم أربعة أضعاف حجم الأرض على سطح الشمس بالعين المجردة، حيث تواجه البقعة السوداء، التى تبدو حمراء فى التصوير، كوكبنا، وقال العلماء إن هناك فرصة بنسبة 20% لإطلاق توهج قوي من الفئة X يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تراقب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الآن البقع الشمسية وستشارك التحديثات إذا لزم الأمر.

يشجع علماء الفلك الجمهور على النظر إلى البقعة المميزة، ولكن فقط باستخدام النظارات الشمسية لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وهذه البقع الشمسية هي مناطق مظلمة من الشمس حيث تكون أكثر برودة من الأجزاء الأخرى من السطح.

وتواجه البقع الشمسية، المسمى AR3310، كوكبنا مباشرة وأطلقت مؤخرًا توهجًا شمسيًا M-1، وهو انفجار هائل مصنوع من الفوتونات، جسيمات الإشعاع الكهرومغناطيسي.

وتم تصنيف M-1 على أنه ثاني أعلى نوع من التوهج الشمسي، لكنه قد يطلق نوعًا أقوى بكثير قريبًا، والتوهجات الشمسية هي انفجارات كبيرة في الغلاف الجوي للشمس ، تتكون من فوتونات تنتقل مباشرة من موقع التوهج.

يمكن أن يصل حجم مشاعل فئة X-1 إلى 10 أضعاف حجم الأرض، مما يجعلها أكبر نوع من التوهجات، ووفقًا لوكالة ناسا، فإن "أكبر مشاعل الفئة X، تعد أكبر الانفجارات في النظام الشمسي ومن الرائع مشاهدتها".

تقفز الحلقات التي يبلغ حجمها عشرات المرات من حجم الأرض عن سطح الشمس عندما تتقاطع الحقول المغناطيسية للشمس فوق بعضها البعض وتعيد الاتصال.

لكن لا يمكنها التأثير على الأرض إلا عندما تحدث على جانب الشمس المواجه للأرض، وظهرت عدة صور لمصور التقط الشمس الحارقة ببقعها الشمسية المظلمة فوق فاير آيلاند بنيويورك.