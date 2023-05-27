شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار ‏ChatGPT‏.. ‏بنك يطور خدمة لتقديم نصائح استثمارية ‏بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف بنكJPMorgan ‎‏ على تطوير خدمة برمجية شبيهة بـ ‏ChatGPT‏ تعتمد ‏على الذكاء الاصطناعي لاختيار الاستثمارات للعملاء وتقديم نصائح لهم، بحسب ‏تقرير نشرته ‏CNBC‏.‏

ويقوم البنك بتطوير علامة تجارية لمنتج يسمى ‏IndexGPT‏ هذا الشهر، وتعتمد ‏الخدمة على "برنامج الحوسبة السحابية باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل ‏‏"تحليل واختيار الأوراق المالية المصممة لاحتياجات العملاء"، بحسب إفصاح ‏البنك.‏

وأسهم النجاح الكبير لتكنولوجيا روبوت الدردشة ‏ChatGPT‏ المطور من قبل ‏شركة ‏OpenAI‏ العام الماضي في تحول صناعات بأكملها إلى استخدام الذكاء ‏الاصطناعي، وذلك برغم اختبارات أكدت تفوق البشر عليه.

وربما يكون بنكJPMorgan ‎‏ أول مصرف يستهدف إطلاق منتج يشبه ‏GPT‏ ‏مباشرة لعملائه.‏

ومن المتوقع طرح ‏IndexGPT‏ في غضون ثلاث سنوات تقريبًا بعد الموافقات ‏التنظيمية لهذه العلامة.‏