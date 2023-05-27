شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار ChatGPT.. بنك يطور خدمة لتقديم نصائح استثمارية بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر
ويقوم البنك بتطوير علامة تجارية لمنتج يسمى IndexGPT هذا الشهر، وتعتمد الخدمة على "برنامج الحوسبة السحابية باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل "تحليل واختيار الأوراق المالية المصممة لاحتياجات العملاء"، بحسب إفصاح البنك.
وأسهم النجاح الكبير لتكنولوجيا روبوت الدردشة ChatGPT المطور من قبل شركة OpenAI العام الماضي في تحول صناعات بأكملها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك برغم اختبارات أكدت تفوق البشر عليه.
وربما يكون بنكJPMorgan أول مصرف يستهدف إطلاق منتج يشبه GPT مباشرة لعملائه.
ومن المتوقع طرح IndexGPT في غضون ثلاث سنوات تقريبًا بعد الموافقات التنظيمية لهذه العلامة.
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