علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: على غرار ‏ChatGPT‏.. ‏بنك يطور خدمة لتقديم نصائح استثمارية ‏بالذكاء الاصطناعي

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القاهرة - سامية سيد - يعكف بنكJPMorgan ‎‏ على تطوير خدمة برمجية شبيهة بـ ‏ChatGPT‏ تعتمد ‏على الذكاء الاصطناعي لاختيار الاستثمارات للعملاء وتقديم نصائح لهم، بحسب ‏تقرير نشرته ‏CNBC‏.‏

 

ويقوم البنك بتطوير علامة تجارية لمنتج يسمى ‏IndexGPT‏ هذا الشهر، وتعتمد ‏الخدمة على "برنامج الحوسبة السحابية باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل ‏‏"تحليل واختيار الأوراق المالية المصممة لاحتياجات العملاء"، بحسب إفصاح ‏البنك.‏

 

وأسهم النجاح الكبير لتكنولوجيا روبوت الدردشة ‏ChatGPT‏ المطور من قبل ‏شركة ‏OpenAI‏ العام الماضي في تحول صناعات بأكملها إلى استخدام الذكاء ‏الاصطناعي، وذلك برغم اختبارات أكدت تفوق البشر عليه.

 

وربما يكون بنكJPMorgan ‎‏ أول مصرف يستهدف إطلاق منتج يشبه ‏GPT‏ ‏مباشرة لعملائه.‏

 

ومن المتوقع طرح ‏IndexGPT‏ في غضون ثلاث سنوات تقريبًا بعد الموافقات ‏التنظيمية لهذه العلامة.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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