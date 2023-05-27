تكنولوجيا: جهاز Lenovo Blade 7000K 2023 ينطلق بكرت شاشة RTX 4060

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو جهاز الحاسب المكتبي Lenovo Blade 7000K 2023 الذي يتوفر بمعالج i7-13700KF وكرت شاشة RTX 4060.

تقدم لينوفو جهاز Legion Blade 7000K هذا العام بترقية جديدة في التكوينات، حيث ينطلق الجهاز بالجيل 13 من معالجات إنتل من سلسلة Core K، على أن يتاح الجهاز بمعالج i5-13600KF أو i7-13700KF.

ولقد انطلق الإصدار الأصلي في بداية هذا العام بمعالج i7-13700KF، وكرت شاشة Nvidia RTX 4070 Ti بذاكرة 12 جيجا بايت رام، ويمكن للإصدار الجديد أن يدعم كرت الشاشة RTX 4060 Ti بذاكرة 8 جيجا بايت رام، على أن يأتي بذاكرة عشوائية في النموذج الرئيسي 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.

ويتميز التصميم الخارجي لصندوق الحاسب المكتبي الجديد Blade 7000K بشعار “Legion” بألوان متدرجة، مع تصميم شبكي للجزء الأمامي لدعم نظام الحاسب المكتبي بتهوية أفضل.

كما يضم الجهاز مروحة RGB ونظام تبريد matrix 5.0 Pro مع برج تبريد لوحدة المعالجة المركزية بقوة 181W، أيضاً ترتكز اللوحة الأم على مصدر طاقة 8 مراحل لدفع قوة 252W لوحدة المعالجة، أيضاً يدعم الجهاز 4 من فتحات ذاكرة DDR5، واثنان من فتحات M.2، ومن المقرر أن يتوفر Lenovo Blade 7000K 2023 بسعر يبدأ من 1302 دولار.

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