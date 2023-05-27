تكنولوجيا: TikTokيبدأ معاينة روبوت chatbot داخل التطبيق في أداة “Tako” الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ فريق العمل في تطبيق TikTok في معاينة أداة جديدة داخل التطبيق لروبوت الدردشة chatbot الذي يرتكز على الذكاء الإصطناعي، حيث يتم معاينة الأداة التي تعرف ب”Tako” في مجموعة تجريبية من المستخدمين في الفلبين.

تسعى الكثير من التطبيقات الآن للحصول على روبوت الدردشة chatbot الذكي داخل التطبيق، ولا يختلف الحال مع TikTok، حيث طورت الشركة بالفعل أداة جديدة داخل التطبيق لروبوت chatbot تعرف ب”Tako” لدعم مستخدمي التطبيق لاحقاً بروبوت الدردشة الذكي.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تغريدة نشرت من “comms” على منصة تويتر والتي أشير فيها إلى أن الشركة بدأت المراحل الأولى من إستكشاف أدوات chatbot، حيث يتم معاينة أداة “Tako” الآن في الفلبين في مجموعة تجريبية محدودة.

ومن المقرر أن تدعم أداة Tako المستخدم في البحث وإستكشاف الجديد في TikTok، وترتكز الأداة الآن على مساعد إفتراضي خاص بشركة أخرى في الوقت الحالي، والذي يدعم المستخدم في البحث عن المحتوى الترفيهي والإبداعي على TikTok بتجربة سلسة.

يذكر أن موقع “TechCrunch” أشار إلى أن روبوت Tako يظهر في الجانب الأيمن في الإصدار التجريبي لتطبيق TikTok، ويدعم روبوت الدردشة المستخدمين في طرح الأسئلة حول مقاطع الفيديو، ومقترحات المحتوى.

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