شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عن روبوت محادثة "تاكو" للرد على الأسئلة ومحادثة مستخدمى تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تطبيق "تيك توك" الشهير وجد نفسه بحاجة لمواكبة تيار الذكاء الاصطناعي، فأعلن انضمامه مؤخراً إلى الموجة حسبما نقلت العربية نت، فقد كشفت المنصة أنها تختبر هذه الأيام، روبوت محادثة يسمى "تاكو"، بإمكانه الإجابة عن الأسئلة ومحادثة مستخدمي التطبيق.

وقال مصمم الروبوت، إنه يستكشف طرقاً جديدة لإدارة البحث والاكتشاف على تطبيق تيك توك، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف أنه يتطلع إلى التعلّم من المجتمع حيث يواصل مع فريقه إنشاء مكان يلهم الإبداع ويقود الثقافة.





على هيئة شبحأما "تاكو"، فيظهر حاليا كرمز صغير يشبه الشبح أعلى يمين شاشة التطبيق.

وبعد النقر على هذا الرمز، يُنقَل المستخدمون إلى برنامج المراسلة الفورية، حيث يمكنهم طرح الأسئلة. أخبر بوتشوك بلومبرغ أن "تاكو" يمكنه أيضاً تقديم توصيات للمحتوى بناءً على اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم.

كما يمكن للمستخدمين اختيار حذف بياناتهم، ولكن يُحذَّرون من مشاركة أي معلومات شخصية مع روبوت المحادثة، كذلك يُنصَح أيضاً بعدم الاعتماد فقط على الروبوت للحصول على المشورة الطبية أو القانونية أو المالية، لأن "التعليقات الواردة من (تاكو) تُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد لا تكون صحيحة أو دقيقة".

تأتي هذه الخطوة في وقت يدفع فيه "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، نحو الذكاء الاصطناعي، إذ يتطلع المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيق، خوفاً من استخدام الحكومة الصينية البيانات.

وبالفعل، أصبحت هذا الشهر ولاية مونتانا أول ولاية أميركية توافق على إجراء يحظر "تيك توك"، إلا أن التشريع يواجه تحديات قانونية.





بيانات أكثر دقة

يشار إلى أن تطبيق "تيك توك" بات يواكب نظراءه بمجال التقنية مثل "سناب" و"مايكروسوفت" و"جوجل" في تطوير روبوتات الدردشة وأدوات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي بات أكثر التقنيات صخباً تكتسح الإنترنت في السنوات الأخيرة.

إلى ذلك، سيسمح تاكو لتيك توك بالحصول على بيانات أكثر دقة من أي وقت مضى لتقديم محتوى مخصص وموجَّه للغاية إلى المستخدمين.