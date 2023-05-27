تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن إصدار 2023 من مجموعة Q و C لمكبرات الصوت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن أحدث مجموعة لها من سلسلة HW-Q و HW-C من السماعات الشريطية. وأطلقت الشركة بالفعل بعض طرازات سلسلة S في أسواق مثل الهند. والآن، كشفت الشركة عن اثنين من مكبرات الصوت الجديدة في أمريكا الشمالية.

تتم عمليات الإطلاق هذه أيضًا بعد أيام قليلة من إعلان الشركة عن تلفاز جديد بحجم 98 بوصة ودقة 4K مزود بتقنية miniLED.

وتعتبر مكبرات الصوت HW-Q990C من سامسونج مكبرات صوت من الدرجة الأولى التي تم تصميمها لتقديم تجربة استماع صوتية رائعة بفضل تقنية الصوت المحيطي المدعومة من Dolby Atmos. توفر تقنية المعلومات 11.1.4 قناة صوتية ويمكنها حتى المزامنة مع مكبرات صوت تلفاز سامسونج للحصول على أداء متعدد القنوات.

يتميز هذا الطراز أيضًا بتقنية Q Symphony 3.0 لتحسين الصوت، بينما يوفر أيضًا التحكم الصوتي ويمكن التحكم فيه عبر WiFi أو جهاز SmartThings. يوفر إصدار HW-Q900C قناة 7.1.2 مع وظيفة Dolby Atmos اللاسلكية لتحسين العمق والوضوح.

علاوةً على ذلك، يوفر مكبر الصوت SpaceFit Sound Pro الذي يمكنه تحسين الصوت تلقائيًا بناءً على الغرفة. وفي الوقت نفسه، يدعم HW-Q800C أيضًا Dolby Atmos ولكن لديه قناة 5.1.2 ويمكنه أيضًا تكييف ملفات تعريف الصوت بناءً على الغرفة أيضًا.

وأخيرًا، هناك أيضًا طرز HW-Q700C و HW-Q600C و HW-Q60C التي توفر أيضًا تقنية Q Symphony المتطورة. علاوة على ذلك، تتميز مكبرات الصوت هذه بابتكارات سهلة الاستخدام مثل Adaptive Sound الذي يساعد على تحسين الصوت للحوار، و Game Mode Pro الذي يساعد على تحسين الصوت أثناء اللعب.

وإلى جانب سلسلة Q، أعلنت شركة سامسونج أيضًا عن سلسلة Samsung C التي تضم طرازين جديدين، وهما مكبرات الصوت HW-C450 و HW-C400. الأول عبارة عن مكبر صوت يضم 2.1 قناة والتي تصل أيضًا مع مضخم صوت يوفر Bass Boost لتحسينات الجهير بلمسة واحدة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيل مكبرات الصوت من سلسلة C بسلاسة مع أجهزة التلفاز عبر البلوتوث ودعم ميزات مفيدة مثل وضع اللعب والصوت التكيفي والوضع الليلي الذي يساعد على تقليل مستوى الصوت تلقائيًا وضغط الجهير لضمان عدم وجود أشخاص آخرين في منزلك. مختل.

وبصرف النظر عن سلسلة C، هناك أيضًا طرازات جديدة من مكبرات الصوت تنضم إلى مكبرات الصوت الحالية من سلسلة S. وتشمل هذه مكبرات الصوت إصدار HW-S800B الجديد فائق النحافة الذي يبلغ ارتفاعه وعمقه أقل من 2 بوصة. وهذا يمكّن الجهاز من تقديم تصميم بسيط على الرغم من عامل الشكل المضغوط وتنسيق مكبر الصوت متعدد الإمكانات.

تأتي مكبرات الصوت هذه مزودة أيضًا بتقنية Dolby Atmos وتقدم قناة 3.1.2. من ناحية أخرى، فإن طراز HW-S800B العادي الذي تم تصميمه ليندمج بسلاسة مع الغرفة التي يتم وضعها فيه، يصل مع مضخم صوت 6.5 بوصة و 8 بوصة مدمج في المبرد السلبي لمزيد من العمق.

يبدأ سعر طراز سلسلة Q من 619 دولارًا أمريكيًا لإصدار HW-Q700C. وفي الوقت نفسه، يأتي الطراز HW-Q800C و HW-Q990C بسعر 799 دولارًا أمريكيًا و 1599 دولارًا أمريكيًا على التوالي. في حين سيأتي HW-C450 مقابل 169 دولارًا أمريكيًا، بينما سيتوفر HW-C400 مقابل 139 دولارًا أمريكيًا.

يمكن شراء مجموعة السماعات الجديدة لعام 2023 عبر الموقع الرسمي في أمريكا الشمالية اعتبارًا من اليوم، ومن المقرر طرحها عالميًا قريبًا.

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