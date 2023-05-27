تكنولوجيا: إطلاق هاتف iQOO Neo 7 Pro في الهند بحلول نهاية شهر يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت iQOO مؤخرًا عن هواتف Neo 8 في الصين، وعلى عكس مجموعة Neo 7، تقدم المجموعة الجديدة إصدار Pro الذي يتميز بمواصفات عالية ومعالج أكثر قوة. ومع ذلك، تشير الشائعات إلى أن مجموعة Neo 7 ستتلقى أيضًا إصدار Pro قريبًا، كما ألمح الرئيس التنفيذي للشركة أيضًا إلى إطلاقها من خلال تغريدة.

وعلاوةً على ذلك، أكد تقرير أن هاتف iQOO Neo 7 Pro قيد التطوير بالفعل ومن المتوقع أن يصل في وقت مبكر من الشهر المقبل.

ووفقًا لـ Pricebaba، سيصل هاتف iQOO Neo 7 Pro لأول مرة في الهند بحلول نهاية شهر يونيو. وقام المنفذ أيضًا بمشاركة ملصق دعائي مسرب للجهاز مع نص “NEO Pro” عليه. لا يذكر الإعلان التشويقي الهاتف الذكي صراحة، ولكن نظرًا لأنه من السابق لأوانه الإصدار العالمي لمجموعة Neo 8، يبدو أن Neo 7 Pro هو الخيار الأكثر احتمالية.

لا تزال مواصفات Neo 7 Pro غير معروفة، لكن تشير الشائعات إلى أنه سيكون إصدار جديد من Neo 7 Racing Edition. يقتصر هذا الهاتف الذكي على الصين مع شاشة E5 AMOLED بحجم 6.78 بوصة توفر دقة FHD+ وفتحة ثقب في المنتصف. تأتي الشاشة أيضًا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ونسبة سطوع تصل إلى 1500 نتس في المتر المربع.

يضم Neo 7 Racing Edition معالج Snapdragon 8+ Gen 1 من الداخل، كما انه يتميز بمستشعر رئيسي من Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ووحدة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل. يأتي الهاتف مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 120 واط.

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