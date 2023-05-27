تكنولوجيا: إطلاق جهاز BoAt Rockerz 255 في الهند مع عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق شريط الرقبة boAt Rockerz 255 في الهند الذي يوفر تحكمًا كاملاً باللمس بالإضافة إلى ما يصل إلى 30 ساعة من التشغيل. ويعتبر هذا الجهاز عبارة عن رباط عنق متين مصمم للاستخدام المريح خلال فترات طويلة.

تم تجهيز boAt Rockerz 255 بمحركات الجرافين الديناميكية مقاس 10 مم والتي توفر خرج صوتي ممتاز. يدعم Rockerz 255 اتصال Bluetooth 5.3 والصوت المكاني Bionic بواسطة Dirac Virtuo. وبفضل وظيفة التمرير الكامل باللمس، يعتبر BoAt Rockerz 255 أحد أكثر أربطة العنق تقدمًا في الهند. كما يوفر الجهاز الوضوح أثناء المكالمات وقوة مغناطيسية مريحة.

يتم تحقيق عزل الضوضاء البيئية في Rockerz 255 عبر تقنية ENz بينما يتميز أيضًا الجهاز بالشحن السريع، إذ ان عشر دقائق من الشحن ينتج عنه ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل.

يتميز BoAt Rockerz 255 بزمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 40 مللي ثانية وهو مثالي للألعاب. يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للأداة، كما يأتي الجهاز بمعيار IPX5 لمقاومة الماء والعرق.

يتم تقديم boAt Rockerz 255 بسعر تمهيدي قدره 1499 روبية (أي حوالي 18 دولار). السعر التمهيدي يعتبر عرض لفترة محدودة يبدأ في 29 مايو 2023. ويمكن شراؤه عبر Amazon India أو منصات التجارة الإلكترونية الأخرى في الهند.

يتوفر BoAt Rockerz 255 بثلاثة الوان؛ اللون الأسود والأزرق الداكن والأخضر.

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