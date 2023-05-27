شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. إيلون ماسك سيختبر الرقائق فى أدمغة البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Neuralink، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك، أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لإجراء أول دراسة على الإنسان حسبما نقلت CNBC.

وتقوم Neuralink بغرس شريحة إلكترونية تسمى Link في الدماغ، والتي تهدف إلى مساعدة المرضى الذين يعانون من الشلل الشديد على التحكم في التقنيات الخارجية باستخدام الإشارات العصبية فقط.

وهذا يعني أن المرضى الذين يعانون من أمراض كثيرة مثل ALS يمكنهم في النهاية استعادة قدرتهم على التواصل مع أحبائهم عن طريق تحريك المؤشرات والكتابة من خلال "عقولهم".

هذا وسيتعلم المرضى الذين يستخدمون أجهزة Neuralink التحكم بها باستخدام تطبيق Neuralink، وسيتمكن المرضى بعد ذلك من التحكم في أجهزة الماوس ولوحات المفاتيح الخارجية من خلال اتصال Bluetooth، وفقًا لموقع الشركة على الويب.

وتعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA على إجراء دراسة على الإنسان بمثابة خطوة مهمة لشركة Neuralink بعد سلسلة من العقبات التي واجهتها الشركة مؤخرًا.

ففي فبراير، أكدت وزارة النقل الأمريكية لـ CNBC انها فتحت تحقيقا فى Neuralink بسبب مزاعم بتغليف ونقل أجهزة ملوثة بطريقة غير آمنة. وذكرت وكالة رويترز في مارس أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية رفضت طلب شركة Neuralink لإجراء تجارب على البشر .