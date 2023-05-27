شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن وقف عرض قصص يوتيوب على منصة بث الفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل وقف عرض "قصص يوتيوب" على منصة بث الفيديو، ما يعني أن الميزة لن تكون قادرة على نشر الأفلام القصيرة، موضحة أن الوظائف الحالية ستنتهي بعد سبعة أيام، كما أكدت جوجل رسميًا أن برنامج Shots on YouTube قد انتهى.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
قدم يوتيوب ميزة القصص في عام 2017 وجعلها متاحة لمنشئي المحتوى مع أكثر من 10000 مشترك.
وميزة القصص كانت عبارة عن اقتباس من Snaps من سناب شات وريلز من إنستجرام والتي كانت تختفي تلقائيًا بعد 24 ساعة
كيف تؤثر على المبدعين؟
كانت القصص وسيلة لمنشئي المحتوى للترويج لقنواتهم من خلال نشر تحديثات إضافية وتحديثات الفيديو القادمة وكذلك لقطات من وراء الكواليس.
مع اختفاء المتاجر سيقتصر المنشئون على المنشورات المجتمعية والقصيرة لنشر مثل هذه الأشياء والتفاعل مع مشتركيهم.
يتوفر لمنشئي يوتيوب أيضًا خيار إنشاء استطلاعات الرأي والاختبارات والصور وغيرها.
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