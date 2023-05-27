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تكنولوجيا: جوجل تعلن وقف عرض قصص يوتيوب على منصة بث الفيديو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل وقف عرض "قصص يوتيوب" على منصة بث الفيديو، ما يعني أن الميزة لن تكون قادرة على نشر الأفلام القصيرة، موضحة أن الوظائف الحالية ستنتهي بعد سبعة أيام، كما أكدت جوجل رسميًا أن برنامج Shots on YouTube قد انتهى. 


ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟ 
 تقوم جوجل بإزالة Stories من يوتيوب والتي استخدمها المستخدمون لنشر تحديثات قابلة للانتهاء على قنواتهم وأيضًا لتتمكن من الوصول إلى المزيد من الجماهير. وبعد هذا القرار لن يرى المستخدمون خيار القصص على المنصة، كما لن يتمكنوا من نشر أي شيء كقصص عبر قناتهم، كذلك لن يتمكن المشاهدون أيضًا من عرض القصص لأن القسم نفسه قد اختفى.

 

قدم يوتيوب ميزة القصص في عام 2017 وجعلها متاحة لمنشئي المحتوى مع أكثر من 10000 مشترك.

 

وميزة القصص كانت عبارة عن اقتباس من Snaps من سناب شات وريلز من إنستجرام والتي كانت تختفي تلقائيًا بعد 24 ساعة


كيف تؤثر على المبدعين؟ 

كانت القصص وسيلة لمنشئي المحتوى للترويج لقنواتهم من خلال نشر تحديثات إضافية وتحديثات الفيديو القادمة وكذلك لقطات من وراء الكواليس.

 

 مع اختفاء المتاجر سيقتصر المنشئون على المنشورات المجتمعية والقصيرة لنشر مثل هذه الأشياء والتفاعل مع مشتركيهم. 

 

يتوفر لمنشئي يوتيوب أيضًا خيار إنشاء استطلاعات الرأي والاختبارات والصور وغيرها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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