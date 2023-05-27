شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Ernie Bot.. كل ما تريد معرفته لنموذج بايدو للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة محرك البحث الصينية العملاقة بايدو على تطوير نموذجها التوليدي للغة الكبيرة AI (LLM) ،Ernie 3.5 وفقا للرئيس التنفيذي للشركة، روبن لي، الذي أكد أن نموذج الذكاء الاصطناعي سيتم إطلاقه "قريبًا جدًا".

سيعمل Ernie 3.5 على تشغيل تطبيق Ernie Bot الشبيه بـ ChatGPT من بايدو وتحديث محرك بحث الشركة ودبحسب رويترز.

أعلن لي عن إرني 3.5 في منتدى Zhongguancun ، أحد منتديات التكنولوجيا المعروفة في الصين.

أطلق لي برنامج Ernie bot في 16 مارس باعتباره رد الصين على ChatGPT الذي طورته شركة OpenAI ومقرها الولايات المتحدة.

خلال الإعلان قدم لي عرضًا وجال المشاهدين خلال سلسلة من العروض التوضيحية المسجلة مسبقًا.

عرضت هذه العروض التوضيحية القدرات المختلفة لروبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي.

في وقت لاحق شارك متحدث باسم بايدو بضع صور أخرى لبوت إرني في مجموعة على خدمة الرسائل الأكثر استخدامًا في الصين WeChat.

أظهرت هذه الصور أن روبوت المحادثة الصيني لديه نطاق مهارات أوسع من الإصدار الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

منذ الإطلاق ظلت Ernie Bot والمنتجات الأخرى التي تدعمها الشركة التوليدية AI LLM في الوضع التجريبي.

ومع ذلك دعت بايدو عددًا محددًا من الشركات والمستخدمين لاختبار المنتجات وتقديم التعليقات.

سوف يتولى Ernie bot من بايدو برنامج chatbot الشهير الذي طورته شركة أوبن إيه أى التابعة لمايكروسوفت .

أطلقت شركة Open AI التي يقودها سام التمان تطبيق ChatGPT لمستخدمي آيفون في الولايات المتحدة، تبعها 11 دولة أخري على نظام تشغيل iOS، يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق ChatGPT من متجر التطبيقات، كذلك تم تصميم التطبيق لمزامنة الدردشات عبر الويب كما أنه يدعم الإدخال الصوتي.