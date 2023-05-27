تكنولوجيا: صور توضح تصميم هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أول الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 14 Pro من الجهة الأمامية.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 14 Pro الذي يأتي بتغيير كبير في تصميم الشاشة، ولقد شارك موقع “Ice Universe” صور ثلاثية الأبعاد توضح الملامح الأولى لتصميم هذا الإصدار.

وتؤكد الصور على أن 14 Pro يتميز بحواف منحنية في الجهات الأربعة للشاشة، مع تصميم فائق النحافة لإطار الشاشة.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Xiaomi 14 Pro بتصميم يقدم تجربة عرض بملء الشاشة على غرار التصميم المتوقع لهاتف ابل iPhone 15 Pro.

من جانب أخر كشفت التسريبات عن المواصفات المتوقعة لهاتف Xiaomi 14 Pro الذي يأتي بالإصدار الأخير من معالجات Qualcomm Snapdragon حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بالجيل الثالث من Snapdragon 8 الذي يسجل بنموذج رقم SM8650 وينطلق بعنوان Snapdragon 8 Gen 3، والذي يرتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر.

ومن المتوقع أن يجلب معالج Snapdragon 8 Gen 3 تحسينات في الآداء، حيث يأتي بنواة Cortex X4 كبيرة بسرعة تصل إلى 3.72GHz، وأنوية Cortex A715 مع أنوية Cortex A515، كما يتضمن المعالج كرت الشاشة Adreno 750.

ولقد رصد Xiaomi 14 Pro في منصة Geekbench 6 حيث سجل آداء مذهل يصل إلى 2563 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية و 7256 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أي أن المعالج يقدم تحسينات في الآداء بنسبة 30% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يتخطى رقاقة ابل A16 التي سجلت 6275 نقطة في الإختبارات.

كما تشير التسريبات إلى أت هاتف Xiaomi 14 Pro يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، بينما يتوفر الهاتف باثنان من إختيارات الشحن السريع بين 90W و120W.

أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن Xiaomi 14 Pro يتوفر بنموذج مميز بشاشة مسطحة وأخر بشاشة منحنية، لذا من المتوقع أن يحصل كل نموذج على قدرة شحن أيضاً، كما تشير التسريبات إلى أن شاومي تخطط للكشف عن هذا الإصدار في حدث يعقد في نوفمبر 2023.

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