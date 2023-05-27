تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن 4 من ألوان هاتف Galaxy Z Flip 5 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج قريباً للأسواق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهاتف Galaxy Z Flip 5.

ينطلق حدث Unpacked القادم في شهر يوليو لإطلاق إصدارات سامسونج من الهواتف القابلة للطي، وجيل جديد من الساعات الذكية، مع سلسلة جديدة من الأجهزة اللوحية.

ولقد سلطت أحدث التسريبات التي نشرت عبر المحلل “Ross Young” الضوء على إصدار هاتف Galaxy Z Flip 5 الصدفي القابل للطي.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن ينطلق هاتف Galaxy Z Flip 5 بعدد 4 من الإختيارات في الألوان والتي تشمل الأخضر، والأزرق، والبلاتيني وأيضاً اللون الأصفر.

كما توضح التسريبات أن الهاتف سيتوفر بإختيارات أخرى من الألوان مثل البيج، والرمادي، والأخضر الفاتح، إلى جانب اللون الوردي الفاتح.

أيضاً أشار المحلل Young إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 5 القابل للطي سيكون متاح بألوان الأزرق والبلاتيني مع إختيارات أخرى في الألوان مثل البيج، والأسود، والأزرق الفاتح.

يذكر أن Galaxy Z Flip 5 يضم هذا العام شاشة ثانوية بحجم أكبر على غرار هواتف OPPO Find N2 Flip، وVivo X Flip وهاتف Motorola Razr Ultra، ومن المتوقع أن يتميز هاتف سامسونج بحجم 3.4 إنش في الشاشة الخارجية بدقة 720 بيكسل.

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