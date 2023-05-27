تكنولوجيا: شاشة AOC AGON Q24G2A/BK المخصصة للألعاب تنطلق بمعدل تحديث 165 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق شاشة الألعاب AGON Q24G2A/BK الجديدة من AOC بحجم صغير، ومعدل تحديث 165 Hz، مع دعم الإستجابة السريعة، كما تتوفر بسعر 249 يورو.

تتميز شاشة AOC AGON Q24G2A/BK بلوحة IPS بحجم 23.8 إنش، ودقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، وكثافة عرض 123 بيكسل لكل إنش.

وتأتي شاشة AGON Q24G2A/BK بآداء مذهل بدقة عرض 1440 بيكسل مع معدل تحديث 165 Hz، وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، كما تدعم سطوع 350 nit، وتباين 1000:1، وتدعم الشاشة أيضاً تغطية من ألوان Adobe RGB وDCI-P3 بنسبة 80%، لذا تقدم الشاشة دقة أعلى في إنتاج الألوان.

وتقدم AOC شاشة الألعاب AGON Q24G2A/BK بتصميم يتميز بإطارات فائقة النحافة من الإتجاهات الثلاثة، لدعم المستخدم بتجربة أفضل في ضم أكثر من شاشة لزيادة مساحة اللعب.

أيضاً تأتي الشاشة بمكبر صوتي بقدرة 2W وبنظام ستريو لتجربة ألعاب غامرة عبر المكبر الصوتي أو السماعات، وللإتصال تضم الشاشة منفذ DisplayPort 1.2، ومنفذ HDMI 2.0 للفيديو، وتأتي الشاشة بحامل VESA لتثبيت الشاشة على الحائط، كما تتوفر مع مدخل 3.5مم للسماعات.

كما يدعم الحامل المدمج ضبط إرتفاع الشاشة للحصول على أفضل تجربة عرض في الألعاب، أيضاً تقدم الشركة الشاشة ببرامج AOC G التي تدعم المستخدم في ضبط السطوع، والإعدادات بسلاسة، ومن المقرر أن تتوفر شاشة AGON Q24G2A/BK لاحقاً هذا الشهر بسعر 249 يورو.

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