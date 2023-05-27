شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يعمل على تحديث يتيح مراسلة المستخدمين دون الحصول على أرقام هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس آب WhatsApp على تحديث ضخم، حيث يعمل التطبيق المملوك لـ Meta على تطوير القدرة على إعداد اسم مستخدم WhatsApp، وقد يسمح هذا للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب WABetaInfo المسئول عن التسريبات في مدونة: "ستتاح لمستخدمي WhatsApp الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم".

وأضاف: "بدلاً من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكن المستخدمون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر."

اكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android 2.23.11.15، وعلى الرغم من أن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا وليست مرئية بعد، إلا أن تم التعرف عليها بجانب لقطة شاشة للميزة.

تُظهر لقطة الشاشة خيارًا لإضافة اسم مستخدم فريد على صفحة الملف الشخصي داخل إعدادات التطبيق، ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الإضافية حول كيفية عمل الميزة غير واضحة.

أوضح WABetaInfo: "نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، فمن السابق لأوانه فهم كيفية عمل أسماء المستخدمين على WhatsApp".

قد تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات بشكل خاص، وبالتالي حماية أرقام هواتفهم، أو ربما يكون استخدامها أكثر شمولاً ، مما يسمح بالتواصل الخاص مع أي مستخدم.

في حين أن WhatsApp لم يؤكد الأخبار بعد، فقد انتقل العديد من المستخدمين المتحمسين بالفعل إلى Twitter للتعبير عن سعادتهم بهذه التسريبات، وتأتي الأخبار بعد وقت قصير من إطلاق WhatsApp زر تحرير الذي يسمح لك بتعديل الرسائل حتى 15 دقيقة بعد إرسالها.

قال WhatsApp: "بدءًا من تصحيح خطأ إملائي بسيط إلى إضافة سياق إضافي إلى الرسالة، يسعدنا أن نمنحك مزيدًا من التحكم في محادثاتك".