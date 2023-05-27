المصرية للاتصالات تعلن حاجتها لمهندسين حديثي التخرج في مختلف المجالات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن حاجتها لتعيين مهندسين في تخصصات الاتصالات والكهرباء والمدني وميكانيكا القوى، في عدة محافظات.

ولم تشترط وظائف المصرية للاتصالات WE وجود خبرة، إذ يمكن للمهندسين حديثي التخرج من التخصصات المطلوبة التقدم فورا للوظائف، إذا ما كانت الشروط الأخرى للوظيفة منطبقة عليهم.

وتشترط الوظيفة الحصول على بكالوريوس الهندسة بتقدير جيد على الأقل، في تخصصات الاتصالات والكهرباء والمدني وميكانيكا القوى، وألا يتعد السن 27 عاما، وأن يكون المتقدم ذو موقف محدد من التجنيد.

وبحسب الإعلان، يجب أن يكون المتقدمين لوظائف المصرية للاتصالات WE من قاطني محافظات محددة، وأن يكون محل الإقامة مثبتا في بطاقة الرقم القومي، والمحافظات هي القاهرة الكبرى والفيوم ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر ومدينة العلمين.

ويمكن التقدم إلى وظائف المهندسين حديثي التخرج من المصرية للاتصالات WE عبر ملء هذا النموذج أونلاين: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrXu3axS3a_wkRPL8BqITBJ6A0uACd...