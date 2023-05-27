تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y36 بنموذج 4G وأخر 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة vivo Y36 الذي يتوفر بنموذجين 4G و5G بسعر يبدأ من 226 دولار.

يتميز هاتف vivo Y36 بشاشة LCD بحجم 6.64 إنش، ودقة عرض 1080 في 2388 بيكسل، كما تضم الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 680 لنموذج 4G، بينما ينطلق نموذج 5G برقاقة معالج Dimensity 6020.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف vivo Y36 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Funtouch OS 13.

كما يدعم vivo Y36 بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W ، ويتميز الهاتف بأبعاد 164.06 في 76.17 في 8.07 مم، ووزن 202 جرام.

ومن المقرر أن يتوفر نموذج 4G Y36 بألوان الأزرق والأسود بسعر 226 دولار أو 211 يورو، بينما يتوفر 5G Y36 بألوان الأخضر والأسود.

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