تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone (2) ينطلق في شهر يوليو بقدرة بطارية 4700 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Nothing شهر يوليو المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Nothing Phone (2) الذي ينطلق بقدرة بطارية 4700 mAh.

أكد “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing على خطط الشركة لعقد حدث في شهر يوليو لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2)، كما أكد أيضاً على دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

ومن المقرر أن تنتقل Nothing مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1 من الفئة المتوسطة إلى الفئة المميزة من الهواتف الذكية، إلا أن Nothing Phone (2) لا يأتي أيضاً بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يدعم أغلب الهواتف الذكية المميزة في الوقت الراهن.

يذكر أن Nothing شاركت صور تشويقية خلال الفترة الماضية تكشف عن الملامح الأولى لتصميم هاتف Nothing Phone (2)، كما أكدت الشركة على دعم الهاتف بقدرة بطارية 4700 mAh أي سعة أعلى 200 mAh مقارنة بإصدار الشركة السابق.

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