تكنولوجيا: ساعة Mobvoi TicWatch 5 Pro تنطلق بتحسينات لمتابعة صحة المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Mobvoi مؤخراً عن ساعة Mobvoi TicWatch 5 Pro الذكية التي تأتي بتحسينات في مميزات تتبع صحة المستخدم.

تتميز ساعة TicWatch 5 Pro الذكية بشاشة OLED بحجم 1.43 إنش، وطبقة حماية من Gorilla Glass، كما تتميز الساعة الذكية بإستهلاك أقل للطاقة مع نمط بإضاءة خلفية للقراءة.

وتتوفر الساعة الذكية برقاقة معالج Snapdragon W5+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

كما تنطلق ساعة 5 Pro الذكية بنظام جوجل Wear OS 3، وتدعم الساعة الذكية أكثر من 100 نمط رياضي، على أن تتميز بنقرة واحدة لبدء تتبع نشاط المستخدم.

أيضاً تدعم ساعة TicWatch 5 Pro رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وقياس مستوى الضغط، وأيضاً مستوى الإرهاق مع تحسينات في VO2 Max.

وتضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 628 mAh، والتي تستمر بعمر شحن سصل إلى 80 ساعة مع نمط يعرف ب” Smart Essential” والذي يدعم تحويل الشاشة إلى نمط توفير الطاقة، أيضاً تدعم الساعة الذكية تقنية الشحن السريع حيث يمكن شحن نسبة 65% خلال 30 دقيقة.

ولقد صممت ساعة TicWatch 5 Pro من الألومنيوم 7000-series، مع سوارة معصم من السيليكون بحجم 24مم، أيضاً تدعم الساعة الذكية معايير US-MIL-STD 810H لمقاومة الظروف المناخية الصعبة، ويمكن التنقل في واجهة الساعة الذكية من خلال زر التاج الجانبي، وتتوفر الساعة الذكية بسعر 349 دولار.

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